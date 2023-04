NORMA - Übernehmen die Käufer wieder?

NORMA Group SE - WKN: A1H8BV - ISIN: DE000A1H8BV3 - Kurs: 22,860 € (XETRA)

Die starke Aufwärtsbewegung seit September fand Ende März ein jähes Ende, mit einem Kurseinbruch wurde die letzte Rallysequenz aus dem Februar komplett zurückgenommen. Die Aktie krachte an den Unterstützungsbereich bei 20,30 - 20,64 EUR zurück, womit auch die Kurslücke aus dem Februar so gut wie geschlossen wurde. Nach einer zweiwöchigen Konsolidierung in der Handelsspanne des Crash-Tages (28. März). kommt es jetzt zum Ausbruch nach oben.

Abwärtskorrektur könnte beendet sein

Kann sich die Aktie jetzt oberhalb von 22,60 EUR etablieren, stehen die Chancen auf steigende Kurse nicht schlecht. Das Gap könnte mit einem Anstieg bis rund 24 EUR geschlossen werden. Oberhalb davon wäre das Jahreshoch wieder das Ziel.

Weitere Pullbacks zum EMA200 wären unbedenklich, darunter trübt sich die Situation wieder ein. Sehr kritisch wäre ein nachhaltiges Abrutschen unter 20 EUR zu werten. Dann entstehen größere Verkaufssignale.

Fazit: Dem Kurseibruch Ende März folgten keine weiteren Verkäufe, jetzt versuchen es sogar die Bullen wieder. Das sind positive Signale, die im besten Fall jetzt eine Aufholjagd begünstigen sollten.

NORMA Group SE

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)