Deutsche Bank: Aktie fast wieder zweistellig

Zwischen dem 38,2 und 61,8 % Fibonacci-Retracement kann sich die Deutsche Bank ohne eine eindeutige Signallage austoben, bei der aktuellen Aufwärtsdynamik könnte ein Anstieg zwar noch an 10,23 und 10,68 Euro stattfinden, aber erst oberhalb der zuletzt genannten Marke dürfte auch die Anfang März gerissene Kurslücke zwischen 10,94 und 11,47 Euro vollständig geschlossen werden und würde Anstiegschancen zurück an die Jahreshochs beinhalten. Auf der Unterseite wäre ein Bruch der Marke von 9,47 Euro dagegen als bärisches Zeichen zu interpretieren, Abschläge auf 9,21 und darunter sogar 9,13 Euro kämen nicht überraschend.

Nach dem Kurssturz aus dem ersten Quartal dieses Jahres auf 7,94 Euro erholt sich das Papier der Deutschen Bank wieder und kratzte im heutigen Handelsverlauf an der runden Marke von 10,00 Euro. Zuletzt gelang es den 50-Tage-Durchschnitt bei 9,65 Euro bzw. das 38,2 % Fibonacci-Retracement zu überwinden, wodurch weiteres Aufwärtspotenzial zunächst an EMA 200 und höher frei geworden ist. Um mittelfristige Signale freizusetzen, müsste allerdings der diesjährige Abwärtstrend zwingend überwunden werden.

Fazit:

Zweifelsfrei bleibt ein Engagement in Bankentitel derzeit noch mit höheren Risiken behaftet, ein Anstieg an 10,23 und darüber 10,68 Euro wäre aber dennoch in der laufenden Erholung möglich. Wer sich ebenfalls den spekulativen Investoren anschließen möchte, könnte durchaus auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MD9EE3 zurückgreifen und bei vollständiger Umsetzung der Idee eine Rendite von 35 Prozent erzielen. Ziele im Schein wurden rechnerisch bei 2,43 und 2,88 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte hierbei das Niveau von 9,65 Euro allerdings nicht überschreiten, woraus sich ein Stopp-Kurs von 1,85 Euro ergeben würde. Ein Verbleib zwischen den beiden Fibonacci-Leveln ist als neutral und mittelfristig unbedeutend anzusehen.