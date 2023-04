IRW-News: Marvel Discovery Corp.: Marvel schließt Bohrprogramm auf dem Uranprojekt KLR-Walker im Athabasca-Becken ab

IRW-PRESS: Marvel Discovery Corp.: Marvel schließt Bohrprogramm auf dem Uranprojekt KLR-Walker im Athabasca-Becken ab

19. April 2023. Vancouver, B.C. / IRW-Press / - Marvel Discovery Corp. (TSX-V: MARV), (Frankfurt: O4T), (MARVF: OTCQB); (Marvel oder das Unternehmen) freut sich, den Abschluss seines ersten Diamantbohrprogramms in den Zonen DD und Highway auf dem Uranprojekt KLR-Walker (das Konzessionsgebiet) im Athabasca-Becken (Abbildung 1) bekannt zu geben. Es wurden 6 Diamantbohrlöcher über insgesamt 1.343 m niedergebracht. Zwei Bohrungen wurden in der Zone Highway absolviert, vier Bohrungen in der Zone DD. Die durchschnittliche Länge der Bohrlöcher betrug jeweils 224 m.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70159/Marvel_041923_DEPRcom.001.png

Abbildung 1. Die Claim-Gruppen Highway North, Walker und KLR entlang der Verwerfung Key Lake mit ausgeprägten VTEM-Leitertrends.

In jeder der Bohrungen konnte mit einer Bohrlochsonde und entlang des Kerns eine anomale Strahlung ermittelt werden. Insgesamt wurden 303 Proben zur Analyse eingereicht. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Bohrlochsonden- und Bohrkernuntersuchungen ist in Tabelle 1 dargestellt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70159/Marvel_041923_DEPRcom.002.png

Tabelle 1. Bohrkern- und Sonden-CPS-Werte (Zählungen pro Sekunde) für das kürzlich abgeschlossene KLR-Walker-Bohrprogramm bei KLR-Walker.

Kommentar

Marvel freut sich, über den Abschluss seines ersten Bohrprogramms auf dem Uranprojekt Walker-KLR berichten zu können. In jedem Bohrloch wurden mit einer Bohrlochsonde anomale CPS-Werte, darunter auch beeindruckende Spitzenwerte, ermittelt. Wir freuen uns auf den Erhalt der Analyseergebnisse der Bohrungen entlang dieses günstigen strukturbedingten Uran-Trends, der ein wichtiges Element der großen Uranlagerstätten im Athabasca-Becken ist, so Karim Rayani, President, Chief Executive Officer und Director.

Das Konzessionsgebiet KLR-Walker

Das Konzessionsgebiet befindet sich in der Wollaston-Mudjactic Transition Zone (WMTZ) im östlichen Athabasca-Becken. Die WMTZ beherbergt die höchstgradigen Uranminen der Welt (Abbildung 2). Die Zone DD innerhalb des Projekts Highway erstreckt sich über die Scherzone Key Lake, einer wichtigen Verwerfung für strukturell kontrollierte Uranlagerstätten, wie sie im Athabasca-Becken vorkommen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70159/Marvel_041923_DEPRcom.003.png

Abbildung 2. Lage des Uranprojekts Walker-KLR in der WMTZ, die Standort der höchstgradigen Uranlagerstätten der Welt ist.

Die Zone DD befindet sich in der Nähe und entlang des Streichens der Urankonzessionsgebiete Hobo Lake von Fission 3.0. Die Zone DD liegt entlang der Scherzone Key Lake innerhalb der WMTZ und beherbergt 10 Uranvorkommen und mehrere unerprobte elektromagnetische Ziele.

Die Lagerstätte Arrow im Besitz von NexGen Energy, die im Westen an das Projekt Walker-KLR grenzt, befindet sich entlang eines ähnlichen Strukturkorridors wie die Konzessionen von Marvel. Die Lagerstätte Arrow1, für die eine positive Machbarkeitsstudie mit soliden Wirtschaftskennzahlen erstellt wurde, enthält wahrscheinliche Reserven im Umfang von 239,6 Millionen Pfund U3O8 mit einem durchschnittlichen Gehalt von 2,37 % U3O8 sowie nachgewiesene und angedeutete Ressourcen im Umfang von 256,7 Millionen Pfund mit einem durchschnittlichen Gehalt von 3,1 % U3O8. Die Lagerstätte Arrow ist die größte unerschlossene Uranlagerstätte Kanadas.

Qualifizierter Sachverständiger

Der fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Mike Kilbourne, P. Geo, einem unabhängigen qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Quellennachweis

Lagerstätte Arrow1 https://www.nexgenenergy.ca/rook-1-project/default.aspx#feasibility-study

Über Marvel Discovery Corp.

Die bereits seit mehr als 25 Jahren an der TSX Venture Exchange gelistete Firma Marvel ist ein aufstrebendes kanadisches Rohstoffunternehmen. Das Unternehmen widmet sich der systematischen Exploration seiner umfangreichen Konzessionsgebiete in:

- Neufundland (Projekte Slip, Gander North, Gander South, Victoria Lake, Baie Verte und Hope Brook - Goldprospektionsgebiete)

- Atikokan, Ontario (BlackFly - Goldprospektionsgebiet)

- Elliot Lake, Ontario (East Bull - Ni-Cu-PGE-Entdeckung)

- Quebec (Duhamel - Ni-Cu-Co-Prospektionsgebiet & Titan-, Vanadium- und Chromprospektionsgebiete)

- Prince George, British Columbia (Wicheeda North - Prospektionsgebiet mit Seltenen Erden)

Webseite des Unternehmens: https://marveldiscovery.ca/

IM AUFTRAG DES BOARDS

Marvel Discovery Corp.

Karim Rayani

Karim Rayani

President/Chief Executive Officer, Director

Tel: +1 604 716 0551

E-Mail: k@r7.capital

Marvel Discovery Corp.

Suite 1903 - 808 Nelson Street

Vancouver, BC, V6Z 2H1

VANCOUVER TEL: (604) 670-0019

TORONTO TEL: (416) 477-1220

www.marveldiscovery.ca

info@marveldiscovery.ca

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen:

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen des Managements widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich u.a. auf den Abschluss des geplanten Arrangements. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Es gibt keine Garantie dafür, dass alle Bedingungen für den Abschluss erfüllt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von den jeweiligen Parteien als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen über diese Zeiten verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sich diese ändern.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70159

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70159&tr=1

