Daimler Truck startet stark ins neue Jahr - Aktienkurs legt zu

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck ist überraschend gut ins neue Jahr gestartet. Im ersten Quartal seien dank einer starken Nachfrage und eines höheren Absatzes als im entsprechenden Vorjahreszeitraum die Markterwartungen übertroffen worden, teilte das Unternehmen am Montagabend in Leinfelden-Echterdingen mit. So habe das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) konzernweit bei 1,16 Milliarden Euro gelegen. Die mittlere Analystenschätzung habe bei 976 Millionen Euro gelegen. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um zwei Prozent im Vergleich zum Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft zu.

Im Industriegeschäft - also ohne Finanzdienste gerechnet - lag das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) bei 1,11 Milliarden Euro (Konsensus: 923 Millionen). Die bereinigte Umsatzrendite betrug 8,8 Prozent (Konsensus: 7,6). Der freie Mittelzufluss lag mit 168 Millionen Euro ebenfalls über den Markterwartungen.

Die vollständigen Quartalszahlen will das im Dax notierte Unternehmen am 9. Mai vorlegen./he/mis