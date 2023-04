Nahe den 16.000 Punkten mangelt es den Anlegern am Montag wohl weiterhin an Kaufargumenten. Mit einem etwas leichteren Auftakt dürfte sich der Dax wie zuletzt im Bereich unterhalb 15.900 Punkten bewegen. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Beginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,2 Prozent auf 15.854 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wird 0,3 Prozent schwächer erwartet.

Laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners bleibt die 16.000er-Marke und das Rekordhoch von 16.290 Punkten das Thema der Stunde am deutschen Aktienmarkt.

Der Verlauf der Berichtssaison wird sicherlich maßgeblich mitentscheiden, ob der Dax einen neuen Rekord feiern darf oder ob er kurz davor abdreht.

Die Berichtssaison der Unternehmen füllt aber erst in den kommenden Tagen wieder so richtig die Agenda. Zu Wochenbeginn könnten zunächst Impulse vom Ifo-Index kommen. Beim deutschen Stimmungsbarometer gehen die Ökonomen der Helaba davon aus, dass er sein Niveau halten kann.

"Die wirtschaftliche Dynamik in Deutschland bleibt zunächst wohl noch schwach. Immerhin dürfte eine Rezession vermieden werden und im Jahresverlauf rechnen wir mit einer allmählichen Erholung." Steigenden Notierungen am deutschen Aktienmarkt dürfte der Ifo-Index den Experten zufolge wohl nicht im Wege stehen.

Einzelwerten im Überblick

Unternehmensseitig steht zu Wochenbeginn die Darmstädter Software AG im Blick, nicht mit Geschäftszahlen, sondern als Übernahmeziel. Das Technologie-Investmentunternehmen Silver Lake will den Konzern übernehmen. Geboten werden den Aktionären 30 Euro je Aktie. Silver Lake wäre das Unternehmen damit 2,2 Milliarden Euro wert. Der Schlusskurs der im SDax notierten Software AG hatte am Freitag bei knapp 20 Euro gelegen. Vorbörslich auf Tradegate schnellten die Titel am Montag um mehr als 45 Prozent zum Xetra-Schluss hoch auf gut 29 Euro.

Der Stahlhersteller Salzgitter startete besser als erwartet ins laufende Jahr. Salzgitter bestätigte dennoch nur die Ziele für das laufende Jahr. "Ungeachtet des starken Jahresauftakts halten wir aufgrund des politisch und wirtschaftlich volatilen Umfelds an unserer Umsatz- und Ergebnisprognose vom 27. März fest." Vorbörslich auf Tradegate gaben die Titel um 0,9 Prozent zum Xetra-Schluss nach.

Nach oben um gut dreieinhalb Prozent ging es auf Tradegate für SGL Carbon. Die Titel des Kohlenstoffspezialisten profitierten von einer Kaufempfehlung der Berenberg Bank. Das Siliziumkarbid-Geschäft treibe die Profitabilität an, so Analyst Thomas Junghanns.

Kaum Veränderungen an der Wall Street

Die Kursbewegungen an den US-Börsen sind am ohnehin lethargischen Freitag bis zum Handelsende fast vollständig zum Erliegen gekommen. Mangels Impulsen schloss der Dow Jones Industrial mit einem Plus von 0,07 Prozent bei 33.808,96 Punkten.

Auf Wochensicht verzeichnete der Leitindex damit einen knappen Verlust. Der marktbreite S&P 500 gewann letztlich 0,09 Prozent auf 4.133,52 Punkte, während der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,11 Prozent auf 13.000,77 Punkte zulegte.

Asiens Börsen uneinheitlich

Die Börsen Asiens haben am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. In Japan stieg der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um 0,2 Prozent. Der CSI-Index in China mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen fiel zuletzt um 0,6 Prozent. Der technologiewertelastige Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sank um 1,2 Prozent.

Renten

Bund-Future 133,75 +0,08%

Devisen: Euro gibt zum Wochenstart leicht nach

Der Euro hat zu Beginn der Woche leicht nachgegeben. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0975 US-Dollar und damit etwas weniger als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt vor dem Wochenende auf 1,0978 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenstart richten sich die Blicke an den Finanzmärkten nach München. Dort veröffentlicht das Ifo-Institut sein monatliches Geschäftsklima. Analysten rechnen mit einer geringfügigen Aufhellung. In den vergangenen Monaten hat sich die Unternehmensstimmung Zug um Zug aufgehellt. Ausschlaggebend war vor allem die abklingende Energiekrise.

Euro/USD 1,0979 -0,09%

USD/Yen 134,33 +0,15%

Euro/Yen 147,49 +0,06%

Ölpreise starten mit weiteren Verlusten in die Woche

Die Ölpreise haben zu Wochenbeginn an ihre schwache Tendenz in der Vorwoche angeknüpft. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 80,75 US-Dollar. Das waren 91 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel in ähnlichem Ausmaß auf 76,97 Dollar.

In der vergangenen Woche haben die Erdölpreise deutlich unter Druck gestanden. Unter dem Strich gaben die Notierungen um etwa vier Dollar nach. Ausschlaggebend waren überwiegend schwache Wirtschaftsdaten aus den USA, die neue Konjunktursorgen hervorgerufen haben.

Ein Gegengewicht stellen deutliche Produktionskürzungen durch große Förderländer wie Saudi-Arabien dar. Allerdings haben die Rohölpreise ihre Aufschläge, die sie nach der überraschenden Kürzung erzielt hatten, mittlerweile fast vollständig wieder abgegeben.

Brent 80,82 -0,84 USD

WTI 77,02 -0,85 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 12,50 (12) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 136 (134) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT SGL CARBON AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 11 (8,50) EUR

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR FMC AUF 47,90 (46,83) EUR - 'BUY'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 133 (125) EUR - 'BUY'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SMA SOLAR AUF 100 (60) EUR - 'HOLD'

- HSBC HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 145 (135) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 105 (100) EUR - 'UNDERPERFORM'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ELRINGKLINGER AUF 14 (8,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 140 (137) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 29,50 (30) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SETZT SAP AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH' VOR CMD

- KORREKTUR: BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 12 (12,50) EUR - 'E-W'

- WELLS FARGO HEBT MEDTRONIC AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 100 USD

- JPMORGAN HEBT PPG INDUSTRIES AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 156 (130) USD

- CITIGROUP HEBT ENEL AUF 'BUY' - ZIEL 6,50 EUR

- CITIGROUP HEBT WIZZ AIR AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 3000 PENCE

- CITIGROUP SENKT ENDESA AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 20 EUR

- CITIGROUP SENKT IBERDROLA AUF 'SELL' - ZIEL 9,40 EUR

- CREDIT SUISSE STARTET VZ HOLDING MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 89 CHF

- HSBC SENKT ELISA AUF 'REDUCE' - ZIEL 47 EUR

- JEFFERIES HEBT MUNTERS GROUP AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 115 (78) SEK

- JEFFERIES STARTET HUSQVARNA AB MIT 'HOLD' - ZIEL 90 SEK

- JEFFERIES STARTET SYSTEMAIR AB MIT 'HOLD' - ZIEL 90 SEK

- JEFFERIES STARTET TOMRA SYSTEMS MIT 'UNDERPERFORM' - ZIEL 140 NOK

- JPMORGAN NIMMT DSM-FIRMENICH MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 130 EUR

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 610 (620) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- RBC HEBT ZIEL FÜR INDITEX AUF 34 (32) EUR - 'OUTPERFORM'

- RBC SENKT SODEXO AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 106 (101) EUR

- RBC SENKT ZIEL FÜR ENEL AUF 7,50 (8,50) EUR - 'OUTPERFORM'

- WDH/JEFFERIES SENKT NETWORK INTL AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 400 (360) PENCE

Termine Unternehmen

06:45 CHE: Credit Suisse, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Philips, Q1-Zahlen

07:00 KOR: Hyundai Motor, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Vivendi, Q1-Zahlen

09:00 DEU: Software AG, Call zum angekündigten Übernahmeangebot durch Silver Lake

10:00 DEU: Henkel, Hauptversammlung

12:55 USA: Coca-Cola, Q1-Zahlen

14:00 NLD: ING Groep, Hauptversammlung

23:00 USA: HP Inc., Hauptversammlung

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

USA: Whirlpool, Q1-Zahlen

Termine Konjunktur

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 04/23

10:00 POL: Erzeugerpreise 03/23

10:00 POL: Industrieproduktion 03/23

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 03/23

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 04/23

14:30 USA: CFNA-Index 03/23

15:00 BEL: Geschäftsklima 04/23

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 04/23

Sonstige Termine

11:00 DEU: Urteil des BGH-«Dieselsenats»: Kann sich die hauseigene Autobank bei der Finanzierung alle Ansprüche gegen den Hersteller abtreten lassen?, Karlsruhe

14:00 DEU: Festakt zur Unterzeichnung der strategischen Kooperation zwischen Yara Clean Ammonia und VNG AG, Rostock

15:30 DEU: North Sea Summit mit Bundeskanzler Scholz zu Offshore-Energie in der Nordsee. Der belgische Regierungschef Alexander De Croo hat neben Kanzler Olaf Scholz auch die Staats- und Regierungschefs von Dänemark, Frankreich, den Niederlanden, Irland, Großbritannien, Luxemburg sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eingeladen.

16:00 DEU: Future Health Day der Telekom zur Digitalisierung des Gesundheitssystems in Deutschland im Vorfeld der DMEA, Berlin

LUX: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg

Redaktion onvista/dpa-AFX