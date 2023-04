Fünf Wochen nach Notübernahme: Credit Suisse legt Quartalszahlen vor

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Bank Credit Suisse legt nach dem Drama der Hauruck-Übernahme durch die Konkurrentin UBS am Montag ihre Zahlen für das erste Quartal 2023 vor. Mit Spannung wird unter anderem erwartet, wie sich die Mittelabflüsse in den turbulenten Wochen vor der Notrettung am 19. März entwickelt haben. Schon im 4. Quartal 2022 hatte Kunden nach Gerüchten über eine Schieflage der Bank im großen Stil Geld abgezogen: Netto belief sich der Abfluss auf 110,5 Milliarden Franken (knapp 113 Mrd Euro), für das Gesamtjahr auf mehr als 123 Milliarden Franken. Die Bank hatte das Krisenjahr 2022 mit einem weiteren Milliardenverlust abgeschlossen. Unter dem Strich stand ein Fehlbetrag von 7,3 Milliarden Franken./oe/DP/he