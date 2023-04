Aktien New York: Dow weiter stabil, Nasdaq schwächelt vor Zahlen von Techriesen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger am US-Aktienmarkt bleiben überwiegend in Wartestellung. Bevor nicht an nach Börsenschluss die ersten Technologieriesen ihre Quartalszahlen veröffentlichen, halten sie sich wohl lieber mit Engagements zurück, - und das trotz zahlreicher bereits vorgelegter positiver Unternehmensberichte an diesem Dienstag. Außerdem steht Anfang Mai auch die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed an, was für Zurückhaltung sorgen dürfte. Dass die Währungshüter den Leitzins nochmals anheben, gilt als recht sicher.

Der Dow Jones gab in der ersten Handelsstunde um 0,08 Prozent auf 33 846,51 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,53 Prozent auf 4115,04 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,55 Prozent auf 12 897,90 Punkte. Konjunkturseitig gab es im frühen Handel Daten vom Häusermarkt im März, die positiv überraschten. Das vom Conference Board ermittelte Verbrauchervertrauen im Monat April blieb dagegen etwas hinter den Erwartungen zurück./ck/zb