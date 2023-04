Bank of Hawaii erzielt weniger Gewinn und hält die Dividende stabil

Die Bank of Hawaii Corp. (ISIN: US0625401098, NYSE: BOH) zahlt am 14. Juni 2023 eine konstante Quartalsdividende in Höhe von 70 US-Cents je Aktie an ihre Investoren aus. Record date ist der 31. Mai 2023.

Das Bankinstitut aus Honolulu schüttet auf das Gesamtjahr gerechnet 2,80 US-Dollar an seine Investoren aus. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 49,65 US-Dollar (Stand: 24. April 2023) bei 5,66 Prozent. Im Juli 2021 wurde die Dividende um 4,5 Prozent auf den aktuellen Betrag erhöht.

Die Bank of Hawaii ist 1897 gegründet worden. Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2023 erzielte der Konzern einen Nettogewinn von 44,87 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 52,87 Mio. US-Dollar), wie am 24. April 2023 berichtet wurde.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 35,99 Prozent im Minus (Stand: 24. April 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 1,94 Mrd. US-Dollar.

