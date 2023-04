CHIPOTLE MEXICAN GRILL - Aktie nähert sich dem Allzeithoch

Chipotle Mexican Grill Inc. - WKN: A0ESP5 - ISIN: US1696561059 - Kurs: 1.780,000 $ (NYSE)

Wer die Kursverläufe vieler Schnellrestaurantketten zuletzt beobachtete, konnte schon erwarten, dass die fundamentale Lage positiv daherkommt. Spätestens nach den Zahlen von McDonald's gestern haben es Anleger auch schwarz auf weiß. Und mit Chipotle Mexican Grill legte gestern ein weiterer Branchenvertreter nachbörslich nach.

Steigende Margen sind das Thema in der Branche. Auf der einen Seite heben die Unternehmen die Preise an, auf der anderen Seite sinken die Preise der Inputkosten. Bei Chipotle waren es insbesondere niedrigere Einkaufpreise bei Avocados und auch niedrigere Lieferkosten, da wieder mehr Kunden direkt in die Filialen kamen. Die Konsequenz: Die operative Marge explodierte förmlich von 9,4 auf 15,5 %. Das Unternehmen verdiente 291,6 Mio. USD oder 10,50 USD im ersten Quartal, satte 84 % mehr als noch im Vorjahresquartal. Analysten hatten nur mit einem Gewinn von 248,4 Mio. USD oder 8,92 USD je Aktie gerechnet. Der Umsatz verbesserte sich um 17,2 % auf 2,4 Mrd. USD.

Für das zweite Quartal und das Gesamtjahr 2023 stellt das Management ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Der Markt hatte hier bislang nur mit einem Wachstum von 5,7 bzw. 5,9 % gerechnet. Nachdem die Menüpreise im ersten Quartal 10 % höher waren als noch im ersten Quartal 2022, wird sich dieser Trend abflachen. Im zweiten Quartal dürfte das Preislevel nur mehr 5 % über dem des Vorjahres liegen. Weitere Preiserhöhungen sind aktuell nicht geplant.

Fazit: Schnellrestaurantketten verdienen aktuell prächtig, die Stärke des Sektors kommt also nicht von ungefähr. Zu gierig sollten Anleger aber dennoch nicht werden und in Kürze auch einige Gewinne bei der Chipotle-Aktie einstreichen.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 8,63 9,81 11,07 Ergebnis je Aktie in USD 32,78 44,50 51,37 Gewinnwachstum 35,75 % 15,44 % KGV 54 40 35 KUV 5,7 5,0 4,4 PEG 1,1 2,2 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

