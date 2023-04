EQS-News: adesso SE: Kristina Gerwert ergänzt als neues Mitglied den Vorstand der adesso SE / HR-Chefin rückt in Vorstand auf

EQS-News: adesso SE / Schlagwort(e): Personalie

adesso SE: Kristina Gerwert ergänzt als neues Mitglied den Vorstand der adesso SE / HR-Chefin rückt in Vorstand auf



26.04.2023 / 07:30 CET/CEST

Kristina Gerwert ergänzt als neues Mitglied den Vorstand der adesso SE / HR-Chefin rückt in Vorstand auf Der Aufsichtsrat der adesso SE beruft Kristina Gerwert (46) zum 01.07.2023 als neues Mitglied in den Vorstand der Gesellschaft. Die erfahrene Managerin ist seit über zwei Jahrzehnten für adesso tätig und verantwortet seit 2011 als Leiterin Human Resources den Personalbereich. Damit hat die diplomierte Wirtschaftswissenschaftlerin einen wesentlichen Anteil am erfolgreichen Wachstumskurs von adesso in einem von Fachkräftemangel geprägten Personalmarkt. In ihrer neuen Rolle wird sie zukünftig im Vorstand für den Bereich Human Resources der adesso Group verantwortlich sein, den Vorstandsmitglied Dirk Pothen an Gerwert übergeben wird. Darüber hinaus für das Gebäudemanagement von adesso („Corporate Buildings“) sowie für die Tochtergesellschaft alleato assekuranzmakler GmbH. Der mit ihr geschlossene Vorstandsvertrag sieht eine Laufzeit bis 2027 vor. Kristina Gerwert kennt die Herausforderungen des Wachstumsunternehmens und hat mit ihrer langjährigen Erfahrung die Unternehmenskultur von adesso mitbestimmt. Erst im März 2023 wurde adesso vom Great Place to Work® Institut erneut als „Deutschlands Bester Arbeitgeber“ sowohl in der ITK-Branche als auch branchenübergreifend ausgezeichnet. Die Awards und die äußerst geringe Personalfluktuation weit unter dem Branchendurchschnitt sind Belege für die Zufriedenheit der Mitarbeitenden mit adesso. Auf dieser Basis gelingt dem Unternehmen seit Jahren das starke Personalwachstum. Allein 2022 konnte die Mitarbeitendenanzahl um 39 % auf über 8.000 ausgebaut werden. Auch künftig will adesso weiter mindestens doppelt so schnell wie der Markt wachsen. Um weiterhin die besten Talente am Markt rekrutieren zu können, setzt der Aufsichtsrat mit der Bestellung von Kristina Gerwert als Vorstandsmitglied ein starkes Zeichen für die Bedeutung des Recruitings bei dem international expandierenden Unternehmen. So freut sich Prof. Dr. Volker Gruhn, Vorsitzender des Aufsichtsrats der adesso SE sowie Mitbegründer und Hauptanteilseigner, über die Ernennung des neuen Mitglieds: „Kristina Gerwert kennt die Herausforderungen unseres wachstumsorientierten Unternehmens und hat während der vergangenen zwanzig Jahre die Unternehmenskultur von adesso mitbestimmt. Ich bin überzeugt, dass sie als neues Mitglied des Vorstands die adesso-Kultur in Zeiten dynamischer Veränderung voranbringen und den Rollout unserer erprobten Human-Resources-Prozesse bei zahlreichen weiteren Unternehmen in der adesso Group erfolgreich begleiten wird.“

adesso Group Die adesso Group ist mit über 8.000 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz 2022 von 900,3 Millionen Euro eins der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa und der Türkei sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2023 und 2020 branchenübergreifend als bester Arbeitgeber seiner Größenklasse in Deutschland ausgezeichnet. Zudem gelang adesso erneut 2023 nach 2020, 2018 und 2016 die Erstplatzierung unter den IT-Arbeitgebern.



Kontakt:

Martin Möllmann

Head of Investor Relations

Tel.: +49 231 7000-7000

