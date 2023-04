EQS-News: Vitesco Technologies Group AG: Sabine Nitzsche wird neue Finanzvorständin

EQS-News: Vitesco Technologies Group AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Vitesco Technologies Group AG: Sabine Nitzsche wird neue Finanzvorständin



26.04.2023 / 10:40 CET/CEST

Sabine Nitzsche wird neue Finanzvorständin

Prof. Siegfried Wolf, Aufsichtsratsvorsitzender von Vitesco Technologies: „Mit Sabine Nitzsche haben wir eine sehr erfolgreiche sowie eine ausgewiesene Managerin für die Leitung des Finanz-Ressorts bestellt.“

Andreas Wolf, Vitesco-Technologies-Vorstandsvorsitzender: „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit.“

Dank, Lob und Anerkennung für scheidendes Vorstandsmitglied Werner Volz Regensburg, 26. April 2023. Der Aufsichtsrat der Vitesco Technologies Group AG hat in seiner heutigen Sitzung Sabine Nitzsche (50) zur neuen Finanzvorständin mit Wirkung ab 01.11.2023 bestellt. Sabine Nitzsche folgt auf Werner Volz (64), der die Funktion des Geschäftsführers und Chief Financial Officer (CFO) mit der organisatorischen Verselbstständigung der damaligen Continental-Division Powertrain seit dem 1. Januar 2019, später dann die Funktion des Finanzvorstands von Vitesco Technologies (seit dem 9. März 2021) übernommen hatte und nun in seinen wohlverdienten Ruhestand eintreten wird. Beide werden den Monat Oktober zur nahtlosen Übergabe nutzen. „Mit Sabine Nitzsche haben wir eine sehr erfolgreiche sowie ausgewiesene Managerin für die Leitung des Finanz-Ressorts bestellt. Der Aufsichtsrat wünscht ihr für ihre bevorstehenden Aufgaben alles Gute und viel Erfolg“, sagte Prof. Siegfried Wolf, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Vitesco Technologies. „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Sabine Nitzsche“, sagte der Vorstandsvorsitzende Andreas Wolf und fügte hinzu: „Ich bin überzeugt, dass sie das Finanz-Ressort aufgrund ihrer breit ausgelegten Berufserfahrung erfolgreich führen wird. Im Namen des gesamten Vorstandsteams heiße ich sie herzlich willkommen bei Vitesco Technologies.“ Sabine Nitzsche startet ihre berufliche Laufbahn 1994 bei Infineon. Sie durchläuft mehrere operative Funktionen im Einkauf sowie im Projektmanagement, bevor sie im Jahr 2003 im Advanced Mask Technology Center (Entwicklung und Herstellung von Fotolithografie-Masken) zunächst Erfahrungen in der finanziell strategischen Geschäftsausrichtung, später dann als kaufmännische Leitung sammelt. 2011 führt sie ihr beruflicher Weg zu Globalfoundries (US-amerikanischer, globaler Halbleiterlösungen-Auftragsfertiger), wo sie nach sieben Jahren finanzieller Bereichsleitung im Jahr 2018 den CFO-Posten für den EMEA-Bereich übernimmt. Schließlich führt ihr Weg 2021 zurück zu Infineon, dort dann in der Rolle des CFO für das Automotive-Geschäftssegment. Sowohl Aufsichtsrat als auch Vorstand würdigten anlässlich der heutigen Sitzung auch die herausragenden Leistungen des scheidenden Vorstandsmitglieds Werner Volz. „Im Namen des Vorstands und des weltweiten Vitesco-Technologies-Teams danke ich ihm für sein langjähriges, außerordentliches Engagement und seinen wertvollen Beitrag an der Spitze unseres Unternehmens, dessen finanzielle Leitung er in einer herausfordernden Geschäftsphase übernommen und seit der Verselbstständigung mit anschließender Börsennotierung stets akribisch und äußerst erfolgreich vorangetrieben hat. Ich schätze es sehr, dass er uns mit seinem Wissen und seiner Erfahrung noch bis Ende Oktober und damit bis zum Abschluss des dritten Quartals zur Verfügung stehen wird“, sagte Andreas Wolf. Prof. Siegfried Wolf fügte hinzu: „Ihm gebühren unser Lob und unsere Anerkennung für die stets vertrauensvolle und kollegiale Zusammenarbeit der letzten Jahre. Insbesondere gilt Herrn Volz meine besondere Anerkennung für seine Leistungen im Zusammenhang mit dem Spin-off von Vitesco Technologies, der Sicherung einer Finanzierungsbasis für die kommenden Jahre und der Schaffung einer ausgeprägten Kostenkultur im Unternehmen.“ „Vitesco Technologies ist ein großartiges Unternehmen mit hervorragenden Zukunftsaussichten. Gemeinsam haben wir das Unternehmen verselbstständigt und an die Börse gebracht. Die vergangenen Jahre waren insofern intensiv und fordernd, gleichzeitig aber eine großartige und für mich stets erfüllende Erfahrung - individuell als auch als Teil eines Teams. Nun freue ich mich auf meinen nächsten, ganz privaten, Lebensabschnitt und wünsche weiterhin gutes Gelingen“, schloss Werner Volz.





Vitesco Technologies ist ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität. Mit intelligenten Systemlösungen und Komponenten für Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsantriebe macht Vitesco Technologies Mobilität sauber, effizient und erschwinglich. Das Produktportfolio umfasst elektrische Antriebe, elektronische Steuerungen, Sensoren und Aktuatoren sowie Lösungen zur Abgasnachbehandlung. Vitesco Technologies erzielte 2022 einen Umsatz von 9,07 Milliarden Euro und beschäftigt rund 38.000 Mitarbeitende an rund 50 Standorten. Vitesco Technologies hat seinen Hauptsitz in Regensburg.

