IRW-News: Hannan Metals Limited: Hannan beginnt mit geophysikalischen Untersuchungen auf dem Kupferporphyr-Projekt Cerro Rolando in Chile

IRW-PRESS: Hannan Metals Limited: Hannan beginnt mit geophysikalischen Untersuchungen auf dem Kupferporphyr-Projekt Cerro Rolando in Chile

26. April 2023 - Vancouver, Kanada - Hannan Metals Ltd. ("Hannan" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/hannan-metals-ltd/) (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF) freut sich, den Beginn eines raschen und kosteneffizienten geophysikalischen Bodenprogramms bekannt zu geben, das darauf abzielt, Bohrziele auf dem Projekt Cerro Rolando genau zu lokalisieren, das sich innerhalb des paläozänen metallogenen Gürtels 100 km nordwestlich von Calama in der Region 2 im Norden Chiles befindet.

Höhepunkte:

- Ein geophysikalisches Team wurde mobilisiert, um mit geophysikalischen Bodenuntersuchungen zu beginnen, die auch magnetische Bodenuntersuchungen umfassen; je nach Erfolg der magnetischen Untersuchung wird eine elektromagnetische Bodenuntersuchung mit beweglicher Schleife durchgeführt.

- Ziel der geophysikalischen Untersuchungen ist die genaue Lokalisierung von Zielen für nachfolgende Bohrtests.

Michael Hudson, Chairman und CEO von Hannan, erklärt: "Wir verschwenden keine Zeit mit der Erprobung von Cerro Rolando. Bereits einen Monat nach der Unterzeichnung unserer Vereinbarung, bis zu 100 % dieses hochwertigen Porphyr-Kupfer-Ziels im paläozänen Gürtel der Region 2 in Chile zu erwerben, haben wir Feldteams mobilisiert. Die schnellen und kosteneffizienten Erkundungen zielen darauf ab, Bohrziele zu definieren, die wir dann innerhalb von 3 bis 4 Monaten genehmigen und im dritten Quartal 2023 bohren können. In der Zwischenzeit schreiten die Diamantbohrungen auf dem Kilmurry-Ziel in Irland gut voran, wobei das Ziel voraussichtlich Mitte Mai erreicht wird."

Die regionale Magnetik zeigt, dass Cerro Rolando auf einer großen, von Norden nach Süden verlaufenden Struktur liegt. Es wird angenommen, dass diese Struktur die Kontrolle für ein regionales Grundgebirge darstellt. Historische luftgestützte EM-Daten modellieren einen 1,2 km langen Leiter an der Basis einer 200 m dicken Pampa-Abdeckung (durch seismische Untersuchungen definiertes Deckgebirge), direkt oberhalb eines modellierten magnetischen Körpers aus historischen luftgestützten Daten. Eine schnelle und kostengünstige geophysikalische Bodenuntersuchung ist nun im Gange, um die historischen Daten zu bestätigen und Bohrziele genau zu definieren. Die Untersuchungen umfassen:

- Bodenmagnetik - 100 Linienkilometer (25 Linien à 4 km), die 50 % des 4.800 Hektar großen Projektgebiets abdecken werden und darauf ausgelegt sind, einen magnetischen Körper zu identifizieren und zu kartieren, der möglicherweise mit dem vergrabenen kalihaltigen Kern eines kupferhaltigen Porphyrs korreliert.

- Falls die magnetische Untersuchung erfolgreich verläuft, wird im Anschluss daran eine EM-Untersuchung mit festen Schleifen durchgeführt, die aus 36 x 200 m x 200 m großen Schleifen (6 Linien mit 600 m Linien- und 500 m Stationsabstand) besteht und darauf ausgelegt ist, eine interpretierte leitfähige und flach verlaufende supergene Chalkosit-Zone zu identifizieren.

Über Cerro Rolando

Hannan hat vor kurzem eine Absichtserklärung mit unabhängigen privaten Parteien abgeschlossen, die Hannan eine Option auf den Erwerb von bis zu 100 % des Kupfer-Porphyr-Projekts Cerro Rolando einräumt.

Das Projekt Cerro Rolando befindet sich innerhalb des paläozänen metallogenen Gürtels etwa 100 km nordwestlich von Calama in der Region 2 im Norden Chiles. Das Projekt besteht aus 16 zusammenhängenden Explorationskonzessionen mit einer Gesamtlänge von 48 km2 . Die Höhenlage in diesem Gebiet reicht von 1.290 m im Osten bis 1.050 m im Westen. Das Projekt ist über bestehende Straßen und Wege zugänglich.

Das Cerro Rolando Copper Porphyry Project ist ein hochwertiges Porphyr-Kupfer-Ziel im Paläozän-Gürtel der Region 2, Chile. Etwa 80 % der chilenischen Kupferproduktion stammt aus Kupfer-Gold-Porphyr-Lagerstätten, von denen die meisten im Norden Chiles liegen (Abbildung 1). Der Paläozän-Gürtel beherbergt bedeutende Porphyr-Kupfer-Lagerstätten und Minen wie Cerro Colorado (BHP), Spence (BHP), Sierra Gorda (KGHM & Sumitomo) und Relincho (Teil von Nueva Union - Teck-Goldcorp), doch wurde der Gürtel bisher weniger erkundet, da er größtenteils unter Pampa-Deckung liegt.

Über Hannan Metals Limited (TSXV:HAN) (OTCPK: HANNF)

Hannan Metals Ltd. ist ein Rohstoff- und Explorationsunternehmen, das nachhaltige Metallvorkommen erschließt, die für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft benötigt werden. In den letzten zehn Jahren hat das Team hinter Hannan eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralienprojekten in Europa und Lateinamerika vorzuweisen. Hannan gehört zu den zehn größten Explorationsunternehmen in Peru und hat kürzlich eine Option auf ein Kupfer-Porphyr-Projekt in Nordchile erworben.

Michael Hudson FAusIMM, Chairman und CEO von Hannan, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Im Namen des Verwaltungsrats,

"Michael Hudson"--

Michael Hudson, Vorsitzender und CEO

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weitere Informationen

www.hannanmetals.com

1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

Mariana Bermudez, Unternehmenssekretärin,

+1 (604) 685 9316, info@hannanmetals.com

Abbildung 1: Cerro Rolando befindet sich in der Region 2 im Norden Chiles im hochproduktiven Gürtel des nördlichen Paläozäns. Die Grundstücke erstrecken sich über 48 km2 . Die Höhenlage fällt sanft von 1.290 m im Osten auf 1.050 m im Westen ab. Das Projekt ist über bestehende Straßen und Wege zugänglich.

