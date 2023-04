Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe

26.04.2023 / 17:45 CET/CEST





Mobimo Holding AG platziert erstmals Green Bond über CHF 100 Mio.



Luzern, 26. April 2023 – Die Mobimo Holding AG hat heute erfolgreich einen festverzinslichen Green Bond über CHF 100 Mio. herausgegeben. Die Liberierung ist am 25. Mai 2023. Die Anleihe hat einen Coupon von 2,625% und eine Laufzeit von 6 Jahren. Sie dient der Finanzierung von nachhaltigen Projekten gemäss dem Green Bond Framework von Mobimo. Die Zürcher Kantonalbank und die Credit Suisse AG fungierten als Joint Lead Managers der Transaktion, die Basellandschaftliche Kantonalbank und die Luzerner Kantonalbank AG als Co-Managers. Der Handel der Anleihe an der SIX Swiss Exchange ist beantragt.



Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Kontakt für Analysten und Investoren:

Jörg Brunner, CFO

joerg.brunner@mobimo.ch

+41 44 397 11 47

Kontakt für Medien:

Anthony Welbergen, Verantwortlicher Unternehmenskommunikation

medien@mobimo.ch

+41 44 397 11 86



www.mobimo.ch



Über Mobimo:

Mit einem breit diversifizierten Immobilienportfolio im Gesamtwert von rund CHF 3,7 Mrd. gehört die Mobimo Holding AG zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Ihr Portfolio besteht aus Wohn- und Geschäftsliegenschaften sowie aus Entwicklungsobjekten für das eigene Anlageportfolio und für Dritte an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Eine ausgewogene Nutzung sowie eine sorgfältige Bewirtschaftung zeichnen die Gebäude aus. Mit ihren Entwicklungsprojekten stärkt Mobimo ihre Ertragsbasis und die Werthaltigkeit ihres Portfolios zusätzlich. Das Unternehmen schafft im Rahmen seiner Entwicklungsdienstleistungen auch Investitionsmöglichkeiten für Dritte. Mobimo beschäftigt rund 170 Mitarbeitende.

Rechtlicher Hinweis:

Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA erteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen US-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Diese Obligationenanleihe wird ausserhalb der Schweiz nicht öffentlich zum Kauf angeboten. Diese Medienmitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Sie gilt weder als Prospekt im Sinne von Art. 35 FIDLEG noch im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange.