Am Donnerstag mit vielen Quartalsberichten scheint dem Dax der Schwung weiter zu fehlen. Eine Stunde vor dem Xetra-Beginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,16 Prozent auf 15.769 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wird 0,3 Prozent schwächer erwartet.

Einzelwerte im Überblick

Auch hierzulande gab die Berichtssaison dem Gesamtmarkt zuletzt keine richtigen Impulse. Am Donnerstag gibt es weitere Quartalszahlen, aus dem Dax etwa von der Deutschen Bank und von der Deutschen Börse. Vom Chemiekonzern BASF kommen die endgültigen Resultate für das erste Jahresviertel.

Die Titel der Deutschen Börse notierten nach einem Übernahmeangebot für den dänischen Datenanbieter Simcorp im Minus mit 1,3 Prozent auf Tradegate. Nach dem Quartalsbericht zeigte sich der Börsenbetreiber aber optimistischer. Der Trend, die Ziele zu übertreffen, sei erneut bestätigt worden, hieß es aus dem Handel.

Im MDax stehen Lieferdienste wie Hellofresh und Delivery Hero ebenso mit Bilanzen im Blick wie der Spezialmaschinenbauer Aixtron. Aixtron gaben um 3,3 Prozent nach. Der rasant wachsende Bedarf an effizienteren Elektronikchips trieb die Nachfrage zwar weiter an, das Fehlen von Exportlizenzen belastete aber den Gewinn.

Der Motorenbauer Deutz blickt nach deutlichen Geschäftszuwächsen im ersten Quartal zuversichtlicher auf das Gesamtjahr. Die Aktien stiegen auf Tradegate um 2,4 Prozent zum Xetra-Schluss.

Wall Street: Dow und S&P 500 verloren, NASDAQ 100 legte zu

Selbst starke Quartalszahlen vom Technologiekonzern Microsoft konnten dabei die Anleger insgesamt nicht mutiger stimmen. Nur an der Nasdaq-Börse war hier etwas Rückenwind spürbar. Dies könnte sich am Donnerstag nach guten Zahlen des Social-Media-Konzerns Meta fortsetzen. Tech-Werte schienen derzeit so etwas wie ein sicherer Hafen zu sein, kommentierte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK.

Die Sorgen um den Bankensektor belasten dagegen die Börse. Der Dow Jones verlor letztlich 0,68 Prozent auf 33.301,87 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,38 Prozent auf 4.055,99 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 legte zugleich um 0,64 Prozent auf 12.806,49 Punkte zu.

Durchwachsener Handelstag in Asien

Die Anleger an den wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag zurückgehalten. Auf die Stimmung drücken weiterhin tendenziell die Probleme in Teilen des US-Bankensektors. Wie der Nachrichtensender CNBC am Mittwoch aus nicht näher benannten Quellen berichtete, suchen Berater der um ihr Überleben kämpfenden First Republic Bank im Zuge eines Rettungsplans nach potenziellen finanzstarken Unterstützern.

In Japan stieg der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um 0,1 Prozent. Der CSI-Index in China mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen notierte zuletzt knapp 0,2 Prozent im Plus. Der technologiewertelastige Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong gab hingegen leicht nach.

Renten

Bund-Future 134,77 +0,07%

Devisen: Euro hält sich nahe einjährigem Höchststand

Der Euro hat sich am Donnerstag in der Nähe seines am Vortag markierten einjährigen Höchststands gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1055 US-Dollar. Am Mittwoch war der Kurs bis auf 1,1095 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Ende März 2022 geklettert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1039 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf dürften Konjunkturdaten aus den USA für Aufmerksamkeit sorgen. Die Regierung veröffentlicht vorläufige Wachstumszahlen für das erste Vierteljahr. Es wird mit einem soliden Jahresstart gerechnet. Für den weiteren Jahresverlauf sieht es allerdings weniger gut aus: Viele Fachleute gehen davon aus, dass die Wirtschaft bald schrumpfen wird. Belastung kommt vor allem von den kräftigen Zinsanhebungen der US-Notenbank Fed, die sich gegen die hohe Inflation stemmt.

Euro/USD 1,1053 +0,09%

USD/Yen 133,70 +0,02%

Euro/Yen 147,76 +0,09%

Ölpreise erholen sich leicht

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag etwas von ihren deutlichen Verlusten am Vortag erholt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 77,92 US-Dollar. Das waren 23 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 14 Cent auf 74,44 Dollar.

Am Mittwoch hatten die Erdölpreise deutlich nachgegeben und waren auf einmonatige Tiefstände gefallen. Hintergrund sind Konjunktursorgen, vor allem mit Blick auf die USA. Es wird befürchtet, dass die weltgrößte Volkswirtschaft im laufenden Jahr in eine Rezession fallen könnte. Für Belastung sorgen vor allem die starken Zinsanhebungen der US-Notenbank Fed, die gegen die hohe Inflation kämpft. Die Vereinigten Staaten zählen zu den größten Energieverbrauchern der Welt.

Brent 77,97 +0,28 USD

WTI 74,40 +0,10 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 146 (136) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 149 (142) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 135 (130) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 14,40 (14,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 62 (65) EUR - 'NEUTRAL'

- UBS HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 148,40 (143,40) EUR - 'NEUTRAL'

- UBS SENKT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 62 (63) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR ALPHABET C-AKTIE AUF 126 (120) USD - 'KAUFEN'

- BOFA HEBT ZIEL FÜR EBAY AUF 52 (50) USD - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR EBAY AUF 47 (46) USD - 'HOLD'

- UBS HEBT ZIEL FÜR EBAY AUF 49 (47) USD - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR EBAY AUF 40 (39) USD - 'SELL'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RECKITT AUF 8400 (7800) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ASM INTERNATIONAL AUF 285 (290) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 585 (588) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR RECKITT AUF 7840 (7575) PENCE - 'BUY'

- BERENBERG SENKT DASSAULT SYSTEMES AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 38,50 (41,50) EUR

- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR DANONE AUF 55 (51,50) EUR - 'UNDERPERFORM'

- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR RECKITT AUF 6400 (6200) PENCE - 'NEUTRAL'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR IBERDROLA AUF 12 (11,50) EUR - 'HOLD'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR RECKITT AUF 6350 (6250) PENCE - 'HOLD'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ENEL AUF 7,15 (6,80) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR IBERDROLA AUF 13,20 (12,75) EUR - 'BUY'

- HSBC SENKT SMITH & NEPHEW AUF 'HOLD' - ZIEL 1350 PENCE

- JPM SETZT WIZZ AIR AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH' - HÖCHSTES KONSENSPOTENZIAL

- JPMORGAN HEBT EASYJET AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 530 (370) PENCE

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 2,30 (2,25) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DANONE AUF 70 (65) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR IAG AUF 2,40 (2,20) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR WIZZ AIR AUF 3750 (3600) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- UBS HEBT ZIEL FÜR ASM INTERNATIONAL AUF 415 (400) EUR - 'BUY'

- WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 5,00 (4,90) EUR - 'BUY'

Termine Unternehmen

06:00 CHE: Ems-Chemie, Q1-Umsatz

06:00 CHE: Bucher, Q1-Umsatz

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q1-Zahlen (8.00 Pk, 11.00 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Software, Q1-Zahlen (8.30 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: DWS, Q1-Zahlen (10.00 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Hella, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: BASF, Q1-Zahlen (detailliert) und Hauptversammlung (10.00 h)

07:00 DEU: Kion, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Nemetschek, Q1-Zahlen

07:00 DEU: HelloFresh, Q1-Zahlen (7.45 Pk, 8.30 Analystenkonferenz)

07:00 ESP: BBVA, Q1-Zahlen

07:00 DNK: Carlsberg, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Telenet, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Volvo Cars, Q1-Zahlen

07:25 CHE: SNB, Q1-Zahlen

07:30 AUT: Andritz, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Q1-Zahlen (14.00 Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Fielmann, Q1-Zahlen und Bilanz-Pk (11.00 h)

07:30 DEU: Aixtron, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Vossloh, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Schneider Electric, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Sanofi, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Air Liquide, Q1-Umsatz

08:00 FRA: Totalenergies, Q1-Zahlen

08:00 FRA: Pernod Ricard, Q3-Zahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Q1-Umsatz

08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Q1-Umsatz

08:00 GBR: Sainsbury, Jahreszahlen

08:00 GBR: Barclays, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Unilever, Q1-Umsatz

08:00 KOR: LG Electronics, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 SWE: SKF, Q1-Zahlen

08:00 DEU: LPKF, Q1-Zahlen

08:00 ESP: Repsol, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Vattenfall, Q1-Zahlen

09:00 DEU: Flatexdegiro, Presse-Call zu den Q1-Zahlen

10:00 DEU: R+V Versicherung, Bilanz-Pk, Wiesbaden

10:00 DEU: Gea Group, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Deutz, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Hamborner Reit, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Continental, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Sick AG, Bilanz-Pk (Online), Waldkirch

10:30 DEU: Baur, Jahrs-Pk (online), Burgkunstadt

11:00 DEU: Frosta, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: Linde, Q1-Zahlen (15.00 Analystenkonferenz)

12:30 USA: Merck & Co, Q1-Zahlen

12:30 USA: Caterpillar, Q1-Zahlen

12:30 USA: Honeywell International, Q1-Zahlen

13:00 USA: American Airlines, Q1-Zahlen

13:30 USA: Southern Company, Q1-Zahlen

13:45 USA: AbbVie, Q1-Zahlen

14:00 DEU: Deutsche Börse, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zu den Q1-Zahlen

14:00 USA: Mastercard, Q1-Zahlen

17:45 DEU: Believe, Q1-Zahlen

17:45 FRA: Accor, Q1-Umsatz

17:45 FRA: Saint-Gobain, Q1-Umsatz

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Geschäftsbericht

22:00 USA: Amgen, Q1-Zahlen

22:00 USA: Amazon, Q1-Zahlen

22:05 USA: Intel, Q1-Zahlen

22:05 USA: Mondelez, Q1-Zahlen

22:05 USA: T-Mobile US, Q1-Zahlen

22:15 USA: Snap, Q1-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DEU: PSI Software, Q1-Zahlen

DEU: NordLB, Geschäftsbericht

BEL: Umicore, Q1-Umsatz

CHE: STMicroelectronics, Q1-Zahlen

DNK: Royal Unibrew, Q1-Zahlen

NOR: DNB ASA, Q1-Zahlen

NOR: Aker ASA, Q1-Zahlen

KOR: Samsung Electronics, Q1-Zahlen (detailliert sowie Call)

FIN: Nordea, Q1-Zahlen

USA: Hershey, Q1-Zahlen

USA: Harley-Davidson, Q1-Zahlen

USA: Weyerhaeuser Co, Q1-Zahlen

USA: Eli Lilly, Q1-Zahlen

USA: Northrop Grumman, Q1-Zahlen

USA: Southwest Airlines, Q1-Zahlen

USA: Valero Energy, Q1-Zahlen

USA: Baxter International, Q1-Zahlen

USA: Comcast, Q1-Zahlen

USA: Hasbro, Q1-Zahlen

USA: Bristol Myers Squibb, Q1-Zahlen

USA: First Solar, Q1-Zahlen

Termine Konjunktur

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 03/23

07:00 JPN: Frühindikatoren 02/23 (endgültig)

08:00 FIN: Handelsbilanz 02/23 (endgültig)

08:00 DEU: Zum Start der Fachkräfte-Sonderseite: Arbeitskräfteangebot: Erwerbsbeteiligung, Teilzeitbeschäftigung, Zuwanderung, 2022

08:00 DEU: Einwanderung von Fachkräften aus Nicht-EU-Staaten, Jahr 2022

08:00 DEU: Nominallohn-/Reallohnindex, Jahr 2022 (revidierte Ergebnisse nach Umstellung auf den Basiszeitraum 2022)

09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q1/23

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 03/23

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 04/23

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 04/23 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 04/23

12:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheidung

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q1/23 (vorab)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 03/23

Sonstige Termine

10:00 DEU: Digitale Pk UNITI Bundesverband mittelständischer Mineralölunternehmen zum «Energiesystem 2045 - Industrie, Verkehr, Haushalte., Berlin

10:00 DEU: Veranstaltung «Blockchain-Roundtable - Der digitale Euro» der FDP-Fraktion u.a. mit Bundesfinanzminister Christian Lindner und der stellv. Fraktionsvorsitzenden Karina Conrad

Redaktion onvista/dpa-AFX