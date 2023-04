EQS-News: Haier Smart Home veröffentlicht Zahlen für das erste Quartal 2023: Umsatz- und Gewinnwachstum durch Digitalisierung und starke Performance in Übersee

EQS-News: Haier Smart Home Co.,Ltd. / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

Haier Smart Home veröffentlicht Zahlen für das erste Quartal 2023: Umsatz- und Gewinnwachstum durch Digitalisierung und starke Performance in Übersee



27.04.2023 / 17:53 CET/CEST

Haier Smart Home veröffentlicht Zahlen für das erste Quartal 2023: Umsatz- und Gewinnwachstum durch Digitalisierung und starke Performance in Übersee Umsatzsteigerung um rund 8,0 % gegenüber Vorjahresperiode

Umsatz in den Überseemärkten wächst um 11,3 % gegenüber Vorjahresperiode

Casarte bleibt führende High-End-Marke in China Qingdao / Shanghai / Hong Kong / Frankfurt, 27 April 2023 - Haier Smart Home Co., Ltd. ("Haier Smart Home" oder "das Unternehmen", Börsenkürzel: D-Aktie 690D.DE, A-Aktie 600690.SH, H-Aktie 6690.HK) hat heute seine Zahlen für das erste Quartal 2023 veröffentlicht. Haier Smart Home erzielte einen Umsatz von RMB 65,1 Mrd., das entspricht einem Anstieg von rund 8,0 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der den Eigentümern der Muttergesellschaft zurechenbare Nettogewinn belief sich auf RMB 4,0 Mrd., was einen Anstieg von 12,6 % im Jahresvergleich darstellt. Haier konnte seine Kostenquoten aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung weiter optimieren, mit einer Senkung der Vertriebskostenquote um 0,4 Prozentpunkte (Q1 2023: 13,6 %) und der Verwaltungskostenquote um 0,1 Prozentpunkte (Q1 2023: 3,6 %). Darüber hinaus verzeichnete die digitale Plattform Three-Winged Bird im Berichtszeitraum einen Anstieg der Aufträge um 40,9 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Rasante Expansion von Casarte in den Überseemärkten Mit der auf Szenarien basierenden Marketingstrategie und der Ausweitung des Marktanteils in Übersee hat Casarte allmählich seinen Einfluss auf dem globalen Markt für hochwertige Haushaltsgeräte gefestigt. Auf dem chinesischen Markt erreichte der Marktanteil von Casarte für Kühlschränke und Waschmaschinen mit einem Preis von über RMB 10.000 starke 40,0 % bzw. 86,3 %, während der Marktanteil für Klimaanlagen mit einem Preis von über RMB 15.000 bei 29,2 % lag. Die Marke Casarte hat außerdem ihre Maßnahmen zur Diversifizierung ihres Produktportfolios mit neuen Produktkategorien wie Geschirrspülern und Trocknern beschleunigt, um neue Wachstumschancen für das Unternehmen zu schaffen. Darüber hinaus hat Casarte aktiv in neue Märkte expandiert: Nach Europa und Thailand wurde die Marke im Januar 2023 ebenfalls in Pakistan eingeführt. Einführung von mehr High-End-Produkten auf Überseemarkt treibt zweistelliges Wachstum an Im Berichtszeitraum erzielte das Unternehmen ein zweistelliges Wachstum auf dem Überseemarkt, indem es mehr hochwertige Produkte auf den Markt brachte und damit trotz der seit Anfang 2023 rückläufigen Branchennachfrage seine Mitbewerber übertraf. Dieses Wachstum ist auf verschiedene Maßnahmen zurückzuführen, die das Unternehmen umgesetzt hat, wie u. a. eine Strategie zum Aufbau hochwertiger Marken, die Einrichtung eines digitalen Terminal-Netzwerksystems und die Bereitstellung von Smart-Home-Lösungen, die auf die Bedürfnisse der lokalen Nutzer zugeschnitten sind. In Europa stieg der Umsatz mit hochwertigen Marken um 42,0 %. In Nordamerika gewann das Unternehmen dank der Umstellung auf "Smart-Produkte" das fünfte Jahr in Folge die Aufzeichnung "Annual Smart Home Appliance Company" von IoT Breakthrough. In Australien und Neuseeland hat der Einbaukühlschrank der Marke Fisher & Paykel (FPA - neuseeländischer Hersteller hochwertiger Haushaltsgeräte, Tochtergesellschaft von Haier) einen Marktanteil von über 50,0 % erreicht und ist dank der High-End- und Szenario basierten Transformation durchgängig die Nr.1. Darüber hinaus hat Haier Smart Home sein neues Branchenlayout auf dem Überseemarkt aktiv verstärkt, um neue Wachstumspotenziale zu schaffen. Auf dem nordamerikanischen Markt hat das Unternehmen ein professionelles Team für die Entwicklung neuer Geschäftsbereiche wie Freizeitfahrzeuge, Klimaanlagen, Pipeline-Maschinen und mehrfach vernetzte Maschinen gebildet. Three-Winged Bird hat das Wachstum durch Wettbewerbsfähigkeit vorangetrieben Three-Winged Bird, die exklusive Marke für Smart-Home-Szenarien von Haier, hat durch den bahnbrechenden Einsatz eines kompletten Satzes von Design-Tools für Haushaltsgeräte, digitalen Ladenfunktionen und digitalen Plattformen ein beschleunigtes Wachstum verzeichnet. Das verbesserte digitale Shopsystem von Three-Winged Bird bietet intelligente und szenariobasierte Designoptionen. Auf der digitalen Plattform bietet Three-Winged Bird den Nutzern eine komfortable Lösung für Szenarien aus einer Hand, was zu einem deutlichen Anstieg der interaktiven Nutzer der Smart Home App um 33,0 % im ersten Quartal 2023 führte. Die Verfügbarkeit von mehr als 70.000 lokalisierten Szenario-Lösungen in den nationalen Geschäften hat personalisierte Dienstleistungen ermöglicht und zu einem Anstieg der Bestellungen um 40,9 % im Jahresvergleich beigetragen. Stärkung der globalen Geschäftsabläufe und Verbesserung der zentralen Gestaltung der Lieferkette In China wurde das Konzept der Wettbewerbsfähigkeit der Hauptlieferkette weiterentwickelt, um den Wettbewerbsvorteil des Unternehmens zu erhöhen. Die Produktion von Klimakompressoren in Zhengzhou beispielsweise soll in Zukunft den branchenweit modernsten frequenzgeregelten Kompressor herstellen, der in den erstklassigen Klimageräten von Haier mit variablem Luftvolumenstrom zum Einsatz kommen und Haiers Produkt-Upgrade im Klimasektor beschleunigen wird. Im Berichtszeitraum baute das Unternehmen seine Produktionskapazitäten weiter aus, um das Auslandsgeschäft zu unterstützen und die kontinuierliche Entwicklung globaler High-End-Marken zu fördern. Das Unternehmen stärkt seine Kapazitäten für das weltweite Geschäft und wird an der lokalisierten Produktion und dem Vertrieb festhalten, um die Anforderungen der Nutzer mit maßgeschneiderten Produkten zu erfüllen. Der Bericht zum ersten Quartal 2023 steht unter https://smart-home.haier.com/en/ zur Verfügung. IR-Kontakt:

Haier Smart Home Hong Kong

Haier Smart Home Hong Kong

T: +852 2169 0000 Email: ir@haier.hk Pressekontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sara Pinto

Sven Pauly

pi@crossalliance.de

T: +49 (0) 89 1250903 35 Über Haier Smart Home Co., Ltd.:

Haier ist ein weltweit führender Hersteller von Haushaltsgeräten mit Schwerpunkt auf Smart-Home-Lösungen und kundenindividueller Anfertigung. Haier Smart Home Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt eine große Bandbreite von Haushaltsgeräten. Dazu gehören Kühlschränke, Gefrierschränke, Waschmaschinen, Klimaanlagen, Wassererhitzer, Küchengeräte sowie kleine Haushaltsgeräte und ein umfangreiches Angebot an intelligenten Haushaltsgeräten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über führende Haushaltsmarken wie Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, Candy, AQUA und Fisher & Paykel. Haier Smart Home Co., Ltd. hat die Smart Home Experiential Cloud eingeführt, die Haushalte, Benutzer, Unternehmen und Ökosystempartner miteinander verbindet, welche die Integration von Haiers Online, Offline und Micro-Store Geschäften erleichtert und die Interaktion der Nutzer unterstützt, um das Nutzererlebnis weiter zu optimieren.

