LPKF LASER - Die erwartet schlechten Zahlen

LPKF Laser & Electronics SE - WKN: 645000 - ISIN: DE0006450000 - Kurs: 9,465 € (XETRA)

Über die fast schon obligatorischen Abweichungen zwischen Prognosen des Managements und schlussendlich gelieferten Zahlen beim Laserspezialisten LPKF berichtete stock3 wiederholt. Im März beschrieb mein Kollege Sascha Gebhard die grauenvolle Jahresprognose für 2023, die deutlich unter Erwartung ausgefallen war.

Wenig überraschend fallen heute auch die Q1-Zahlen grauenvoll aus. Der Umsatz sank im ersten Quartal verglichen mit dem Vorjahreszeitraum von 25,8 auf 20,2 Mio. EUR, das EBIT drehte von 1,0 auf -6,6 Mio. EUR. Unterm Strich blieb ein Minus von 0,27 EUR stehen. Zumindest verbesserte sich der Auftragsbestand von 60,8 auf 82,6 Mio. EUR, der Auftragseingang lag mit 39,6 Mio. EUR über dem Vorjahreswert (24,0 Mio. EUR).

In der Meldung heißt es: "Unsere eigenen Ambitionen in Bezug auf Umsatzentwicklung und Profitabilität liegen über der von uns gegebenen Prognose für das Jahr 2023. Wir werden mit ganzer Kraft daran arbeiten, unsere Ziele in den nächsten Jahren zu erreichen. Dabei können wir bereits auf viele Meilensteine zurückblicken, die zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind." Auch das ist nichts Neues bei LPKF, leider lagen Anspruch und Wirklichkeit hier zumeist weit auseinander.

Für das zweite Quartal erwartet LPKF einen Umsatz zwischen 25 und 30 Mio. EUR und ein EBIT von -3 bis + 1 Mio. EUR. Aufgrund der hohen Konzentration an Auslieferungen von Kundenprojekten insbesondere im Segment Solar wird der wesentliche Konzernumsatz und Ergebnisbeitrag im zweiten Halbjahr erwartet. Für das Gesamtjahr stellt das Management einen Umsatz zwischen 125 und 140 Mio. EUR und eine EBIT-Marge von 3 bis 7 % in Aussicht. Der Analystenkonsens bewegt sich aktuell eher im oberen Bereich dieser Spannen.

Hält der Support?

Charttechnisch versucht sich die Aktie seit einigen Wochen um eine Bodenbildung bei 9 EUR. Durchbricht sie diesen, könnte sie sich in Richtung 7 EUR aufmachen. Auf der Oberseite bilden 10,20 bis 10,80 EUR einen Widerstand. Darüber deckelt die Marke von 12,35 EUR. Für einen größeren Trendwechsel müsste der Nebenwert diese Hürde überschreiten und sich anschließend auch über das Hoch bei 13,06 EUR aufmachen.

Fazit: Glaubt man dem Management, so hat LPKF das fundamentale Tief hinter sich. Leider fällt es schwer, dem Management aufgrund der Historie zu glauben. Oberhalb von 9 EUR könnte sich die Aktie weiter stabilisieren.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mio. EUR 123,70 139,40 180,00 Ergebnis je Aktie in EUR 0,07 0,20 0,61 Gewinnwachstum 185,71 % 205,00 % KGV 134 47 15 KUV 1,9 1,6 1,3 PEG 0,3 0,1 Dividende je Aktie in EUR 0,00 0,20 0,23 Dividendenrendite 0,00 % 2,13 % 2,45 % *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

LPKF Laser & Electronics-Aktie (Wochenchart)

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über stock3 Terminal. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über stock3 Terminal mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Hier findest du alle Infos zum Handel über stock3.

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)