Der Dax bleibt zu Wochenschluss am Tropf der Wall Street. Die Stärke im New Yorker Handel dürfte hierzulande am Freitag zumindest moderatere Gewinne nach sich ziehen. Am Nachmittag wird die vorläufige deutsche Inflationsrate für April veröffentlicht und dürfte die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Eine Stunde vor dem Xetra-Beginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,4 Prozent auf 15.869 Punkte. Auf Wochensicht steht der Dax damit noch knapp im Minus. Die runde Marke von 16 000 Punkten bleibt im Blick. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wird am Freitag 0,3 Prozent fester erwartet.

Paul Singer will bei Software mitverdienen

Der aktivistische US-Investor Paul Singer will offenbar bei der geplanten Übernahme der Software AG durch Silver Lake verdienen. Singer habe über seine Investmentgesellschaft Elliott Aktien des Darmstädter Unternehmens erworben, um vom Gebot des Finanzinvestors Silver Lake oder einer möglichen Gegenofferte zu profitieren, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Papiere der Software AG verteuerten sich auf Tradegate um 1,5 Prozent.

Berichtssaison geht weiter

Anleger am deutschen Markt bewerten auch am Freitag zunächst weitere Quartalsberichte, darunter die finalen Zahlen von Mercedes-Benz und Covestro. Einem Händler zufolge gibt der Ausblick des Kunststoffkonzerns Zuversicht, gerade nach dem etwas schwierigeren Ausblick der BASF. Covestro gewannen auf Tradegate im vorbörslichen Handel 2,6 Prozent zum Xetra-Schluss. Mercedes legten um 1,1 Prozent zu, der Autobauer bestätigte nach einem starken Jahresauftakt die Prognose.

ProSiebenSat.1 streicht die Dividende drastisch zusammen. Der Aktienkurs brach daraufhin ein. Auf Tradegate fiel er vorbörslich um fast 18 Prozent zum Xetra-Schluss.

Deutliche Kursgewinne an der Wall Street

Überzeugende Quartalszahlen namhafter US-Konzerne haben die Wall Street und die technologielastige Nasdaq am Donnerstag kräftig angetrieben. Vor allem der Facebook- und Instagram-Anbieter Meta überzeugte mit seinem Bericht zum Jahresauftakt und einem optimistischen Ausblick auf das zweite Quartal. Nach zwei schwächeren Handelstagen legte der Dow Jones Industrial um 1,57 Prozent auf 33.826,16 Punkte zu.

Asiens Börsen haben zugelegt

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag zugelegt. Sie profitierten von der freundlichen Verfassung der US-Aktienmärkte. In Japan stieg der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um 0,8 Prozent. Die japanische Notenbank beließ unter ihrem neuen Chef Kazuo Ueda ihre Geldpolitik im Wesentlichen unverändert. Sie gab zugleich einige Hinweise, dass sich an ihrer extrem lockeren Haltung so bald nicht viel ändern dürfte.

Der CSI-Index in China mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen notierte zuletzt 0,7 Prozent im Plus. Der technologiewertelastige Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong gewann 0,9 Prozent.

Renten

Bund-Future 134,12 0,14%\°

Devisen: Euro hält sich über 1,10 US-Dollar - Japanischer Yen gibt nach

Der Euro hat sich am Freitagmorgen über der Marke von 1,10 US-Dollar gehalten. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1015 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag noch etwas höher auf 1,1042 Dollar festgesetzt.

Schwach tendierte am Morgen der Yen. Die japanische Notenbank beließ unter ihrem neuen Chef Kazuo Ueda ihre Geldpolitik im Wesentlichen zwar unverändert. Sie gab aber zugleich einige Hinweise, dass sich an ihrer extrem lockeren Haltung so bald nicht viel ändern dürfte. Allen voran kündigte die Zentralbank eine grundlegende Überprüfung ihrer Geldpolitik an, die ein bis eineinhalb Jahre beanspruchen dürfte. Zudem signalisierte sie ihre Bereitschaft zu weiteren Lockerungen.

Im Tagesverlauf sehen sich Analysten und Anleger mit einer wahren Flut von Konjunkturdaten konfrontiert. Unter anderem stehen Wachstumszahlen aus dem Euroraum und seinen Mitgliedsländern auf dem Programm. In Deutschland werden neue Inflationszahlen und Daten vom Arbeitsmarkt erwartet. In den USA wird ein von der US-Notenbank Fed besonders beäugter Inflationsindikator veröffentlicht.

Euro/USD 1,1013 -0,14

USD/Yen 134,7410 0,56

Euro/Yen 148,3080 0,42\°

Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise haben am Ende eines Monats mit deutlichen Preisschwankungen leicht zugelegt. Am Freitagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 78,86 US-Dollar. Das waren 49 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 40 Cent auf 75,16 Dollar.

Im zu Ende gehenden April haben die Erdölpreise kräftig geschwankt. Zunächst hatten sie deutlich zugelegt, als einige Länder des Rohölverbunds Opec+ eine überraschende Förderreduzierung ankündigten. Im Verlauf des April ging es mit den Preisen aber wieder nach unten, da Konjunkturrisiken vor allem für die USA in den Vordergrund traten. Es wird befürchtet, dass die kräftigen Zinsanhebungen der US-Notenbank Fed die weltgrößte Volkswirtschaft in eine Rezession stoßen könnten.

Brent 79,02 0,65 USD

WTI 75,26 0,50 USD\°

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT HELLOFRESH AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 35 (25) EUR

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 76,50 (68) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 54 (55) EUR - 'HOLD'

- BOFA SENKT ZIEL FÜR AIXTRON AUF 30 (34) EUR - 'NEUTRAL'

- BOFA SENKT ZIEL FÜR DWS AUF 34 (35) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 52 (51) EUR - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HOCHTIEF AUF 70 (67) EUR - 'HOLD'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 58 (55) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 65 (63) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 31 (27) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR STRÖER AUF 49 (46) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 123 (115) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BIKE24 AUF 3,40 (3,80) EUR - 'NEUTRAL'

- UBS HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 43 (42) EUR - 'SELL'

- UBS HEBT ZIEL FÜR EON AUF 12 (10,20) EUR - 'NEUTRAL'

- UBS HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 270 (260) EUR - 'BUY'

- UBS HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 49 (46) EUR - 'BUY'

- WDH/LBBW HEBT ZIEL FÜR BILFINGER AUF 45 (33) EUR - 'KAUFEN'

- WDH/LBBW HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 235 (230) EUR - 'HALTEN'

- WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR LINDE AUF 422 (400) USD - 'KAUFEN'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR LINDE AUF 430 (399) USD - 'BUY'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR MASTERCARD AUF 442 (452) USD - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR LINDE AUF 400 (380) USD - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR INTEL AUF 30 (28) USD - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PERNOD RICARD AUF 265 (268) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG NIMMT RIGHTMOVE MIT 'HOLD' WIEDER AUF - ZIEL 540 PENCE

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 187 (175) EUR - 'OUTPERFORM'

- BOFA SENKT ZIEL FÜR TOTALENERGIES AUF 77 (81) EUR - 'BUY'

- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 7,20 (6,70) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NEL ASA AUF 21 (20,60) NOK - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR PERNOD RICARD AUF 250 (241) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR VINCI AUF 134 (132) EUR - 'BUY'

- HSBC HEBT BBVA AUF 'BUY' - ZIEL 9 EUR

- HSBC SENKT SANTANDER AUF 'HOLD' - ZIEL 3,90 EUR

- JPMORGAN HEBT ACCOR AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 30 (24,50) EUR

- JPMORGAN SENKT ANTOFAGASTA AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 1230 PENCE

- NUMIS STARTET COATS GROUP MIT 'BUY' - ZIEL 100 PENCE

- UBS HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 183 (167) EUR - 'BUY'

- WDH/CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR PERNOD RICARD AUF 242 (230) EUR - 'OUTPERFORM'

- WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR ASTRAZENECA AUF 11800 (11600) PENCE - 'HALTEN'

- WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR CRH AUF 56 (55) EUR - 'KAUFEN'

- WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR PERNOD RICARD AUF 250 (240) EUR - 'BUY'

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 162 (146) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR VOLVO CARS AUF 50 (60) SEK - 'NEUTRAL'

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Chemie, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Covestro, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Stratec, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Südzucker, Jahreszahlen

07:00 AUT: OMV, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 AUT: Erste Group Bank, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Drägerwerk, Q1-Zahlen

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Remy Cointreau, Q4-Umsatz

07:30 NOR: Yara, Q1-Zahlen

07:45 ITA: Eni, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Electrolux, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Natwest, Q1-Zahlen

08:00 JPN: Sony, Jahreszahlen

08:15 DEU: ProSiebenSat.1, Online-Pk Jahreszahlen

10:00 DEU: Jahres-Pk Kuka AG, Augsburg

10:00 DEU: Bayer, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Sto, Jahreszahlen

10:00 CHE: SNB, Hauptversammlung, Bern

10:00 DEU: Merck KGaA, Hauptversammlung, Darmstadt

11:00 DEU: Atoss Software, Hauptversammlung, München

12:45 USA: Chevron Corporation, Q1-Zahlen

13:30 USA: Exxon Mobil, Q1-Zahlen

14:00 CHE: Swiss Life, Hauptversammlung, Zürich

17:45 DEU: Varta, Jahreszahlen (detailliert)

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DNK: Danske Bank, Q1-Zahlen

FRA: EdF, Q1-Umsatz

NOR: Schibsted, Q1-Zahlen

NLD: Qiagen, Geschäftsbericht

SWE: SEB, Q1-Zahlen

USA: Colgate-Palmolive, Q1-Zahlen

Termine Konjunktur

JPN: BoJ, Zinsentscheid

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 03/23

01:30 JPN: Tokio: Verbraucherpreise 04/23

01:50 JPN: Industrieproduktion 03/23 (vorläufig)

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 03/23

07:30 FRA: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung)

07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 04/23

08:00 DEU: Außenhandelspreise 03/23

08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 03/23

08:45 FRA: Verbraucherpreise 04/23 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 03/23

09:00 CHE: KOF Frühindikator 04/23

09:00 ESP: Verbraucherpreise 04/23 (vorläufig)

09:00 AUT: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung)

09:00 TRK: Handelsbilanz 03/23

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 04/23

10:00 DEU: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 04/23

10:00 ITA: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Verbraucherpreise 04/23 (vorläufig)

10:30 PRT: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung)

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 04/23

11:00 BEL: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung)

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 03/23

12:00 PRT: Verbraucherpreise 04/23 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 04/23 (vorläufig)

14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q1/23

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 03/23

15:45 USA: MNI Chicago PMI 04/23

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 04/23 (endgültig)

EUR: S&P Ratingergebnis Finnland, Schweden

EUR: Moody's Ratingergebnis EFSF, ESM

EUR: Fitch Ratingergebnis EFSF, Frankreich

Sonstige Termine

SWE: Informelles Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister der EU (bis 29.4.23), Stockholm

