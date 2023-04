Dieser DAX-Titel bricht weiter nach oben aus

Siemens Energy AG - WKN: ENER6Y - ISIN: DE000ENER6Y0 - Kurs: 22,180 € (XETRA)

Siemens Energy AG ist ein Unternehmen der Ingenieurtechnologie. Das Unternehmen entwickelt und liefert Lösungen für industrielle Anwendungen, Stromerzeugung, -übertragung und Windenergietechnologien.

Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Gas und Energie, das ein breites Spektrum an Produkten, Lösungen und Dienstleistungen für die Energieerzeugung entlang der gesamten Wertschöpfungskette in der Öl- und Gasindustrie sowie den Bau und Betrieb von Stromübertragungsnetzen anbietet, und Siemens Gamesa Renewable Energy, das On- und Offshore-Windturbinen sowie Dienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus von Windturbinen anbietet. Zu seinen geografischen Segmenten gehören Deutschland, die Vereinigten Staaten, China und andere.

Charttechnischer Status quo: Die Kombination aus dynamischer Rallyphase ab Oktober vergangenen Jahres + mehrwöchiger Seitwärtskonsolidierung in einer engen Range ist aus technischer Sicht bullisch. Die mehrwöchige Konsolidierung spielte sich direkt unterhalb dieser rot gestrichelt dargestellten Abwärtstrendlinie seit 2021 ab. Seit Anfang März bricht der Aktienkurs charttechnisch regelkonform nach oben aus. Allerdings auch trickreich: Erst ein kleiner Ausbruchsimpuls, dann recht schnell ein Rücksetzer mit dem breiten Gesamtmarkt, und dann erst der weiter Anstieg.

Bei Siemens Energy liegt ein mittelfristiges Kaufsignal mit Zielmarken bei 21,55 und 25,56 EUR vor. EZB und FED entziehen dem Markt monatlich Liquidität, es liegt ein relativ restriktives geldpolitisches Umfeld vor. Hintergrund ist die überbordende Inflationsentwicklung. Aus diesem Grund ist bei übergeordnet mittelfristig bullischen Setups wie beispielsweise bei Siemens Energy, von Anlegerseite unbedingt einzukalkulieren, dass es immer wieder einschießende unruhigen Phasen kommen kann.

Prognosepfeillegende: Dünner grau gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke schwach Normal schwarz gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke mittel Dicker schwarz gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke gut Dicker blau gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke sehr gut

(© stock3 2023 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)