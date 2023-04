EQS-News: Coreo AG gibt Konzernzahlen für 2022 bekannt

EQS-News: Coreo AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Coreo AG gibt Konzernzahlen für 2022 bekannt Erfreuliche Geschäftsentwicklung 2022

Verbesserte Liquidität bietet Chance für weiteres Wachstum

CFO Michael Tegeder verlässt die Coreo in bestem gegenseitigem Einvernehmen Frankfurt am Main, 28. April 2023 - Der Coreo-Konzern blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 zurück. Die Erlöse aus der Vermietung (inklusive Nebenkosten) wurden gegenüber dem Vorjahr von EUR 4,3 Mio. um EUR 1,7 Mio. auf EUR 6,0 Mio. gesteigert. Der Anstieg der Mieterlöse geht auf Mietsteigerungen durch aktives Asset-Management und auf die erstmalig ganzjährig vereinnahmten Mieten der im Jahr 2021 angekauften Objekte in Delmenhorst, St. Georgen, Suhl und Delbrück zurück. Auch der Anstieg des Wertes des Immobilienportfolios auf EUR 77,1 Mio., nach EUR 74,6 Mio. im Vorjahr, geht auf die Reduzierung des Leerstands und die Erhöhung der Mieten und Mieteinnahmen zurück. Ankäufe erfolgten im abgelaufenen Jahr nicht. Das EBIT belief sich auf EUR 1,0 Mio. nach EUR 2,8 Mio. im Vorjahr. Neben dem Anstieg der Mieteinnahmen trug hierzu das von EUR 1,4 Mio. auf EUR -0,5 Mio. reduzierte, bereits im Halbjahresergebnis berichtete Veräußerungsergebnis sowie das mit EUR 1,5 Mio. leicht geringere Bewertungsergebnis (Vorjahr EUR 1,9 Mio.) bei. Während der Materialaufwand von EUR 2,5 Mio. auf EUR 3,9 Mio. stieg, blieben Personalkosten und sonstiger betrieblicher Aufwand weitestgehend konstant. Das Finanzergebnis verbesserte sich von EUR 3,0 Mio. im Vorjahr auf EUR 2,7 Mio., obwohl die Finanzverbindlichkeiten von EUR 65,7 Mio. auf EUR 70,0 Mio. anstiegen, und führt zu einem EBT von EUR -1,7 Mio., nach einem ausgeglichenen Wert im Vorjahr. Zusammen mit dem Ertragssteueraufwand von EU -0,2 Mio. (Vorjahr EUR -0,9 Mio.) ergibt sich ein Periodenergebnis von EUR -1,9 Mio., EUR -0,9 Mio. im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf EUR -0,09 (Vorjahr EUR -0,05). Der Vorstand fokussiert sich auf das Wachstum der Coreo AG, welches im Wesentlichen durch strategische Zukäufe von Wohnimmobilien im Value Add-Segment erfolgen soll. Mit den durch die Kapitalerhöhung im Mai 2022 eingenommenen Mitteln ist die Liquiditätslage der Gesellschaft komfortabel und der Vorstand eruierte konkrete Wachstumsoptionen für die Coreo. Michael Tegeder, CFO der Coreo AG, wird die Gesellschaft zum 30. April 2023 in bestem gegenseitigem Einvernehmen verlassen. Seine Aufgaben werden von CEO Jürgen Faè übernommen, der die Coreo zukünftig alleine führen wird. Den Konzernabschluss (IFRS) sowie den nach den Regeln des HGB erstellten Einzelabschluss der Coreo AG wird das Unternehmen zeitnah veröffentlichen und unter www.coreo.de in der Rubrik "Investoren" zum Download zur Verfügung stellen.





Kontakt:Coreo AGInvestor RelationsBleichstrasse 64D-60313 Frankfurt a. M.ir@coreo.deT: +49 (0) 69-21 93 96-0

