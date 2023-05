Tagesausblick für 03.05.: DAX unter Druck. Fed-Entscheidung, ADP-Daten und Geschäftszahlen im Blickpunkt.

Nach einem starken Auftakt in den Handelstag ging den Bullen schnell die Kraft aus. So kippte der DAX® bei 16.010 Punkten wieder nach Süden und pendelte sich erst im Bereich der Unterstützungsmarke von 15.780 Punkten ein. Die Anleger dürften auch in den kommenden beiden Tagen leicht nervös bleiben. Die Experten von UniCredit erwarten, dass EZB und Fed den Leitzins jeweils um 25 Basispunkte erhöhen. Mit Spannung werden die Pressekonferenzen mit Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch und mit EZB-Chefin Christine Lagarde am Donnerstag erwartet. Sie könnten Signale für den künftigen Zinskurs liefern. Heute wurden die Inflationszahlen aus der Eurozone veröffentlicht. Demnach stieg die Rate leicht auf sieben Prozent. Das Ziel von zwei Prozent liegt somit noch in weiter Ferne.

An den Rentenmärkten wurden die Inflationszahlen aus der Eurozone hingegen ignoriert. So ging die Rendite 2- und 10jähriger europäischer und amerikanischer Staatspapiere deutlich zurück. Morgen wird die Zinsentscheidung der Fed und ein Tag später die Entscheidung der EZB erwartet. Es könnte somit in den kommenden Tagen zu deutlichen Schwankungen an den Anleihemärkten kommen. Der Goldpreis reagierte mit einem deutlichen Aufschlag und schob sich über die Marke von 2.000 US-Dollar pro Feinunze. Der Ölpreis nahm heute den Abwärtstrend wieder auf. Dabei sank der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil unter die Unterstützungsmarke von 77,30 USD. Die Notiz für den ICE ECX EUA Future (Carbon Future) bildete in den zurückliegenden Handelstagen im Bereich von EUR 86 einen Boden und stieg heute kräftig an. OB dies der Beginn einer Gegenbewegung ist, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Der Phelix Future (Strompreis-Future) bestätigte heute den Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend. Neue Kaufimpulse wird es jedoch frühestens oberhalb von 153,70 Euro/MWh geben.

Unternehmen im Fokus Infineon startete heute den Ausbau des Werks in Dresden. Im Herbst 2026 sollen die ersten Chips in der neuen Anlage gefertigt werden. Nach einer schwachen Performance in der zweiten Wochenhälfte zeigte sich das Papier heute deutlich erholt. Negative Analystenkommentare drückten die Aktie von ProSiebenSat.1 unter die Marke von EUR 8. Vergangene Woche wurde die Dividende für 2022 kräftig zusammengestrichen. SGL Carbon profitierte von positiven Analystenkommentaren. Entwickelt sich um Software AG ein Bieterstreit? Meldungen zufolge hat Bain Capital ebenfalls Interesse am Softwarekonzern. Vor knapp zwei Wochen wurde bekannt, dass der Finanzinvestor Silver Lake das Softwarehaus für 30 Euro pro Aktie übernehmen will. Traton steigerte den Umsatz im ersten Quartal um 30 Prozent. Auf Grund des starken Ergebnisses erhöhte das Management die Prognose für die bereinigte operative Umsatzrendite auf sieben bis acht Prozent. Morgen melden unter anderem Airbus, Auto1 Group, BNP Paribas, Deutsche Lufthansa, Deutsche Post, Klöckner, Kraft Heinz, MorphoSys, Porsche, Qualcom, Stellantis und Teamviewer (finale) Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Fuchs Petrolub, Hannover Rück. und Mercedes-Benz laden zur Hauptversammlung. In diesen Tagen finden zahlreiche Aktionärstreffen statt. Dabei wird unter anderem über die Dividende entschieden. Anleger, für die eine nachhaltige Dividende wichtig ist, sollten einen Blick auf den UC European Dividend Stars Index werfen. Der UC European Dividend Stars Index beinhaltet die Aktien von bis zu 30 europäischen Unternehmen, die in den zurückliegenden zehn Jahren stets ihre Dividende erhöht oder zumindest stabil gehalten haben. Zudem müssen die Unternehmen an den relevanten Anpassungstagen eine Dividendenrendite von mindestens 2,5 Prozent aufweisen. Wichtige Termine Euro Zone-Unemployment

United States-ADP

German finance minister Christian Lindner and the president of the Kiel Institute for the World Economy Moritz Schularick speak about new business models for the German economy.

ECB bank supervisor af Jochnick speaks at a conference

United States-Fed policy decision – Fed Chair Jerome Powell holds news conference after release of U.S. Fed policy decision.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.780/15.800/15.860/15.900/15.960 Punkte Unterstützungsmarken: 15.630/15.660/15.685/15.720/ Punkte Der DAX® startete mit einem Sprung auf 16.020 Punkte. Im weiteren Verlauf kippte der Index allerdings nach Süden und stabilisierte sich erst im Bereich von 15.720 Punkten. Zwischen 15.660 und 15.720 Punkten findet der Leitindex eine breite Unterstützungszone. Die Lage bleibt jedoch weiterhin labil. In den nächsten Tagen stehen eine Reihe wichtiger Entscheidungen an, die den Leitindizes signifikante Impulse geben könnten. Bei einer Erholung über 15.780 Punkte besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.860/15.900 Punkte. Wird hingegen die Marke von 15.660 Punkten verletzt, droht eine weitere Verkaufswelle. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 03.04.2023 –02.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 03.05.2016 – 02.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB6Q17 186,55 11.750 20.000 15.12.2023 DAX® HC4VFY 267,18 12.500 30.000 15.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.05.2023; 17.25 Uhr Call-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC0XP9 30,31 13.300 12.12.2023 DAX® HC0XQ2 9,71 16.000 12.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.05.2023; 17:25 Uhr Put-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC1AYL 6,82 15.500 12.12.2023 DAX® HC37PA 13,27 17.000 12.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.05.2023; 17:25 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

