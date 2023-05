Deutsche Post: Kommt jetzt der Durchbruch?

Ein Blick auf den Chartverlauf zeigte die Deutsche Post-Aktie seit Oktober letzten Jahres wieder im Aufschwung, hierbei gelang es namhafte Hürden zu überwinden. Die wichtigste besteht allerdings aus einem seit September 2021 bestehenden Abwärtstrend, der die mittelfristigen Weichen für Gewinne oder Verluste stellen dürfte. Aktuell kann die Aktie zwar zulegen, aber erst ein nachhaltiger Wochenschlusskurs dürften über das weitere Schicksal des Wertpapiers entscheidend werden. Notierungen oberhalb von 45,25 Euro würden für eine Lang-Variante mit Zielen um 50,00 Euro sprechen, Rücksetzer unter 41,36 Euro könnten dagegen eine längere Konsolidierung hervorrufen, in diesem Fall müsste erneut der EMA 200 bei 40,07 Euro als Unterstützung einspringen.

Fazit:

Risikofreudige Anleger können durch ein Direktinvestment auf einen Anstieg der Post-Aktie zunächst an 47,35 Euro hoffen, darüber an die Hürde bei rund 50,00 Euro. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN JS9XWT ergibt sich vom gegenwärtigen Kursniveau aus eine Renditechance von 130 Prozent, dies entspräche einem Wert im Schein von 1,00 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von vorläufig 42,10 Euro nicht überschreiten, da nach derartigen Anstiegen zwangsläufig Pullbacks auftreten. Orientierungshalber ergibt sich im Schein ein Stopp-Kurs von 0,21 Euro. Sicherer wäre es nach einem klaren Wochenschlusskurs oberhalb von 45,00 Euro in die Post-Aktie einzusteigen.