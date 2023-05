Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges

Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen alle Anträge an der Generalversammlung 2023



04.05.2023 / 16:01 CET/CEST



Die Aktionärinnen und Aktionäre von Holcim haben bei der heutigen Generalversammlung in Zug alle Anträge des Verwaltungsrats genehmigt. Der Verwaltungsrat freut sich sehr darüber, dass die Aktionärinnen und Aktionäre die personellen Veränderungen in der Führung des Unternehmens so deutlich unterstützen: Jan Jenisch wurde mit 96,72 Prozent der Stimmen zum Verwaltungsratspräsidenten gewählt und Lead Independent Director Hanne Sørensen erhielt 94,40 Prozent der Stimmen. Auch die Klimaschutzmassnahmen und die angehobenen Ziele von Holcim stiessen auf grosse Zustimmung: 95,75 Prozent der Aktionärinnen und Aktionäre sprachen sich bei einer Konsultativabstimmung für den zweiten Klimabericht des Unternehmens aus. Verwaltungsratspräsident Beat Hess: «Es hat uns sehr gefreut, die Aktionärinnen und Aktionäre von Holcim heute bei der Generalversammlung in Zug persönlich begrüssen zu können. Ich möchte mich bei unseren Aktionärinnen und Aktionären für das Vertrauen und die Unterstützung bedanken, die sie mir in meinen 13 Jahren als Verwaltungsratsmitglied entgegengebracht haben, besonders für den Rückhalt, den sie mir in den vergangenen sieben Jahren in meiner Funktion als Verwaltungsratspräsident gegeben haben. Es war für mich ein Privileg, für Holcim und das grossartige Team mit 60'000 engagierten Mitarbeitenden zu arbeiten, um auf der ganzen Welt nachhaltiges Bauen zu realisieren. Ich bin ausserordentlich stolz auf das erfolgreiche Unternehmen, das Holcim heute ist: ein global führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen. In dieser Übergangsphase wünsche ich Jan und der gesamten Holcim Familie weiterhin viel Erfolg.» Der Verwaltungsrat dankt Beat Hess für seine hervorragende Unternehmensführung. Während seiner Tätigkeit hat er eine entscheidende Rolle bei der erfolgreichen Transformation von Holcim gespielt und das Unternehmen mit grosser Besonnenheit durch herausfordernde Zeiten geführt. Die Aktionärinnen und Aktionäre haben die vorgeschlagene Dividende in Höhe von CHF 2,50 pro Namenaktie der Holcim Ltd genehmigt. Sie genehmigten ausserdem die Vernichtung von bis zu 40 Millionen Namenaktien, die das Unternehmen im Rahmen des im Oktober 2022 angekündigten Aktienrückkaufprogramms erworben hat. Alle zur Wiederwahl stehenden Mitglieder des Verwaltungsrats wurden in ihrem Amt bestätigt. Der Verwaltungsrat besteht jetzt aus den folgenden Mitgliedern: Jan Jenisch (Präsident), Hanne Sørensen (stellvertretende Präsidentin und Lead Independent Director), Philippe Block, Kim Fausing, Leanne Geale, Naina Lal Kidwai, Ilias Läber, Jürg Oleas und Claudia Sender Ramirez. Die Aktionärinnen und Aktionäre bestätigten zudem alle Mitglieder des Nominierungs-, Vergütungs- und Governance-Ausschusses: Ilias Läber, Jürg Oleas, Claudia Sender Ramirez und Hanne Sørensen. Frau Sørensen wird weiterhin den Vorsitz innehaben. Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten den Geschäftsbericht und den Jahresabschluss des Konzerns und der Holcim Ltd sowie die Änderungen der Statuten. Dem Vergütungsbericht stimmten sie in einer Konsultativabstimmung ebenfalls zu. In zwei separaten, verbindlichen Abstimmungen genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für den Zeitraum zwischen den Generalversammlungen 2023 und 2024. Darüber hinaus genehmigten sie den maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024. Die Aktionärinnen und Aktionäre entlasteten die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2022. Ernst & Young AG wurde zur Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023 ernannt. Die vollständigen Ergebnisse der Generalversammlung sowie die Reden des Verwaltungsratspräsidenten und des CEO sind ab dem 5. Mai 2023 hier verfügbar. Über Holcim

Holcim ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen mit einem Umsatz von CHF 29,2 Milliarden im Jahr 2022. Mit dem Ziel, Fortschritt für Menschen und den Planeten zu schaffen, hat sich das Unternehmen mit seinen 60'000 Mitarbeitenden der Dekarbonisierung des Bausektors und der Verbesserung des Lebensstandards verschrieben. Mit einem umfassenden Angebot an CO2-reduzierten und kreislauffähigen Produkten von ECOPact bis ECOPlanet unterstützt das Unternehmen seine Kunden in allen Regionen dabei, besser mit weniger zu bauen. Innovative Systeme wie die Dach- und Dämmlösungen von Elevate und PRB ermöglichen eine besonders nachhaltige Nutzung von Gebäuden. Auf diese Weise leistet Holcim einen wichtigen Beitrag zu mehr Energieeffizienz und umweltfreundlichen Sanierungen. Mit Nachhaltigkeit als Kernstück seiner Strategie wird Holcim zu einem Net-Zero-Unternehmen, dessen 1,5-Grad-Ziel von der Science Based Targets initiative (SBTi) validiert wurde. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.holcim.com sowie auf LinkedIn.



Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Prognosen in Bezug auf Geschäftsergebnisse oder andere Leistungskennzahlen dar, sondern beziehen sich auf Trends beziehungsweise Zielsetzungen, die im Zusammenhang mit Plänen, Initiativen, Ereignissen, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen auch deren Entwicklung und Potenzial einschliessen. Obwohl Holcim der Überzeugung ist, dass die sich in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegelnden Erwartungen auf begründeten Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments basieren, werden Investoren darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorherzusagen sind und allgemein ausserhalb der Kontrolle von Holcim liegen, in erheblicher Weise von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die im Geschäftsbericht von Holcim (verfügbar im Internet unter www.holcim.com) beschriebenen Risiken und die Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Marktbedingungen und der Umsetzung unserer Pläne. Daher wird empfohlen, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen nicht zu verlassen. Holcim übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen. Übersetzung des englischen Originaltexts.

