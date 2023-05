EQS-News: LAIQON AG erwirbt Beteiligung an QC Partners GmbH, Frankfurt am Main

EQS-News: LAIQON AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

LAIQON AG erwirbt Beteiligung an QC Partners GmbH, Frankfurt am Main



04.05.2023 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





LAIQON AG erwirbt Beteiligung an QC Partners GmbH, Frankfurt am Main

Erwerb von 30 % an der Investmentboutique QC Partners GmbH

Weitere Stärkung der institutionellen Kompetenz des LAIQON-Konzerns

Heute Start Bezugsfrist der Wandelschuldverschreibung 2023/28

Hamburg, 4. Mai 2023

Erwerb von 30 % an der Investmentboutique QC Partners GmbH

Mit der notariellen Beurkundung beteiligen sich die LAIQON AG (LQAG, Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A12UP29), Hamburg und weitere Erwerber mit insgesamt 80 % an der Investmentboutique QC Partners GmbH, Frankfurt am Main. Die LAIQON AG erwirbt hierbei zunächst 30 % der Geschäftsanteile der Gesellschaft und wird damit größter Gesellschafter der QC Partners GmbH.

Neben der LAIQON AG beteiligt sich u. a. auch die Volksbank Mittelhessen eG, Gießen, an der QC Partners GmbH. Die Volksbank Mittelhessen eG ist eine der größten Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland. Mit rund 200.000 Mitgliedern betreut die Bank mit mehr als 1.100 Beschäftigten ein Kundenvolumen von rund 10,6 Mrd. EUR an über 70 Geschäftsstellen in der Region.

Der Vollzug der Beteiligung unterliegt den üblichen Bedingungen, insbesondere dem erfolgreichen Abschluss des durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) durchgeführten Inhaberkontrollverfahrens.

Die Beteiligung an dem Asset Manager QC Partners GmbH stärkt den weiteren Ausbau der Lösungen für institutionelle Kunden und erweitert die Kompetenzen des LAIQON-Konzerns in den drei Geschäftsfeldern Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth. Dabei soll insbesondere der weitreichende Netzwerkzugang des QC Partners-Teams zu deutschen institutionellen Investoren, darunter speziell Volks- und Raiffeisenbanken (Depot A), Pensionskassen, Versorgungswerken etc., weiter ausgebaut werden. Dies ist ein ergänzender Schritt zu der bereits im Jahr 2022 getätigten Übernahme der MFI Asset Management GmbH, München, einem auf institutionelle Kunden spezialisierten Asset Manager.

Dazu Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer (CEO) der LAIQON AG: „Wir freuen uns sehr, durch diese Beteiligung eine strategische Partnerschaft mit der QC Partners GmbH und den weiteren Erwerbern einzugehen. In der neuen Gesellschafterstruktur können wir mit dem Team von QC-Partners unsere Kompetenzen und Ambitionen insbesondere im institutionellen Vertrieb weiter stärken.

Damit erfüllt diese Beteiligung die Voraussetzungen für eine Wachstumsskalierung, die wir unter anderem mit der Umsetzung der Wandelschuldverschreibung 2023/28 schaffen wollten.“

Der Kaufpreis für den Erwerb der 30 % Gesellschaftsanteile unter Einbeziehung möglicher ergebnisabhängiger Kaufpreiskomponenten in den Folgejahren bewegt sich im niedrigen unteren einstelligen Millionenbereich.

Weitere Stärkung der institutionellen Kompetenz des LAIQON-Konzerns

Die Frankfurter Investmentboutique QC Partners GmbH wurde 2013 durch einen Management Buy-out des vom heutigen Geschäftsführer und Gesellschafter Harald Bareit geführten Bereichs Asset Management von Kepler Capital Markets gegründet.

Das QC-Partners-Team verfügt über langjährige Erfahrung im Management von Absolut Return-, Derivate- und Rentenstrategien. Die Gesellschaft verwaltet aktuell ein Asset-under-Management-Volumen (AuM) von rund 1,8 Mrd. EUR mit einem Fokus auf Banken und weiteren institutionellen Anlegern. Bedingt durch den hohen Grad an Individualisierbarkeit der Investmentstrategien gehört es zu der besonderen Expertise der Gesellschaft, die Kernstrategien (PremiumIncome Strategie, Bond Income Strategie, RiskProtect Strategie) im Rahmen von Spezialmandaten vornehmlich für Volks- und Raiffeisenbanken umzusetzen.

Dazu auch Harald Bareit, Geschäftsführer und Gesellschafter mit 20 % der Anteile der QC Partners GmbH: „Das Investment der LAIQON AG und der weiteren neuen Anteilseigner ist ein wegweisender Schritt für unsere Gesellschaft. Daraus ergibt sich ein erhebliches Wachstumspotenzial für alle beteiligten Partner. Die künftige Zusammenarbeit ermöglicht uns spannende neue Cross-Selling- und Produkterweiterungsansätze insbesondere in unserem bestehenden Netzwerk zu Volks- und Raiffeisenbanken und verbundnahen Investoren. Ich freue mich sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit.“

Heute Start der Bezugsfrist Wandelschuldverschreibung 2023/28

Nach Billigung des Wertpapierprospekts am 28. April 2023 durch die BaFin und Festlegung der Konditionen beginnt die Bezugsfrist zur Zeichnung der Wandelschuldverschreibung 2023/28 der LAIQON AG heute am 4. Mai und läuft bis zum 17. Mai 2023. In diesem Zusammenhang sind die nachstehend im Abschnitt „Disclaimer“ enthaltenen Hinweise zu beachten.



Die Wandelschuldverschreibung 2023/28 wird mit einem Zinskupon in Höhe von 7,0 % per annum verzinst. Der Wandlungspreis wurde auf EUR 10,50 festgelegt und unterliegt nach Maßgabe der Anleihebedingungen der Wandelschuldverschreibung 2023/28 ab 2024 marktüblichen Anpassungsmechanismen.

Aktionäre der Gesellschaft, die an der Emission der Wandelschuldverschreibung 2023/28 teilnehmen möchten, werden gebeten ihr Bezugsrecht innerhalb der Bezugsfrist über ihre Depotbank auszuüben.

Sämtliche Informationen zur Wandelschuldverschreibung 2023/28 finden interessierte Investoren auf der Webseite der LAIQON AG unter www.laiqon.ag im Bereich „Investor Relations“ im Bereich „Kapitalmaßnahmen“.

Interessierte Aktionäre der Gesellschaft und Investoren können sich bei Fragen zur Zeichnung der Wandelschuldverschreibung unter ir@laiqon.com an die LAIQON AG wenden.

Disclaimer:

Diese Werbung stellt kein Angebot dar. Insbesondere stellt sie weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen, Aktien oder sonstigen Wertpapieren dar. Maßgeblich für das Angebot ist ausschließlich der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 28. April 2023 gebilligte und auf der Internetseite der LAIQON AG www.laiqon.ag im Bereich „Investor Relations“ unter der Rubrik „Kapitalmaßnahmen” veröffentlichte Wertpapierprospekt sowie das im Bundesanzeiger am 3. Mai 2023 veröffentlichte Bezugsangebot. Allein der Wertpapierprospekt und das Bezugsangebot enthalten die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger.

Investoren wird empfohlen, den von der BaFin auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit geprüften Wertpapierprospekt, der auf der Internetseite der LAIQON AG www.laiqon.ag im Bereich „Investor Relations“ unter der Rubrik „Kapitalmaßnahmen” abrufbar ist, aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen oder Aktien der LAIQON AG zu erwerben oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder Finanzberatern zu treffen. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Billigung des Prospekts durch die BaFin nicht als Befürwortung der betreffenden Wertpapiere zu verstehen ist.

Bei den in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapieren handelt es sich um ein Produkt, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere findet ausschließlich auf Basis und nach Maßgabe des Wertpapierprospekts und nur in der Bundesrepublik Deutschland statt. Insbesondere finden weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Neuseeland oder Australien statt.

Die in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sind und werden insbesondere weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der “Securities Act”) noch nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen in die sowie innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem Securities Act definiert) weder angeboten noch ausgeübt, verkauft, verpfändet, übertragen oder dorthin geliefert werden (weder direkt noch indirekt), es sei denn, dies erfolgt nach einer entsprechenden Registrierung oder aufgrund einer Ausnahme bzw. Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act oder in einer nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegenden Transaktion und in jedem Fall im Einklang mit geltendem Wertpapierrecht der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika.

Diese Veröffentlichung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen oder Ereignisse beziehen. Dies gilt insbesondere für Angaben über die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen der Gesellschaft in Bezug auf ihre zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit, Pläne, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategie und Profitabilität sowie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Gesellschaft. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen jedoch Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf Annahmen basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht eintreten werden. Die Gesellschaft übernimmt keine Haftung jeglicher Art für zukunftsgerichtete Aussagen. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Veröffentlichung eintreten, sofern darin nicht eine veröffentlichungspflichtige Insiderinformation liegt.

Über die LAIQON AG (vormals Lloyd Fonds AG):

Die LAIQON AG (LQAG) ist ein innovatives Finanzhaus mit einem verwalteten Vermögen von rund 5,7 Mrd. EUR. LAIQON hat sich dabei in den drei Geschäftssegmenten Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth positioniert. Das 1995 gegründete, bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet. (Stand der Zahlenangaben: 31.12.2022).

Die LAIQON AG wendet sich als Premium-Qualitätsanbieter mit einem Full-Service-Angebot mit nachhaltigen Produkten und Lösungen sowohl an private als auch an institutionelle Kunden. Die über 50 aktuell angebotenen Wealth Produkte und Lösungen werden sowohl von Portfoliomanagement- und Vermögensverwaltungs-Teams als auch auf Basis künstlicher Intelligenz gesteuert. Dabei steht Nachhaltiges Investieren als Symbiose aus Kunden- und Nachhaltigkeitszielen im Fokus.

Die digitale Plattform DAP 4.0 ist das verbindende Element des Geschäftsmodells und Herzstück und Synergieträger des LAIQON-Konzerns. Sie befähigt die LAIQON AG, die gesamte Kundenwertschöpfungskette abzudecken und beliebig zu skalieren.

Ziel der Strategie 2023/25 2.0 ist es, die LAIQON AG als innovativen Qualitätsführer im Vermögensmanagement in Deutschland als Asset Management-Factory zu positionieren.

Mit GROWTH 25 soll das weiterhin erwartete überproportionale Wachstum der Assets under Management (AuM) der wesentliche Treiber der zukünftigen Ergebnisse sein. Bis Ende 2025 sollen die AuM in den drei Geschäftssegmenten plangemäß auf 8 bis 10 Mrd. EUR ansteigen. Die LAIQON AG strebt dabei bis Ende 2025 die Erzielung einer EBITDA-Marge von über 45 Prozent bezogen auf den Nettoumsatz an. Diese ergibt sich unter Berücksichtigung der durchschnittlichen historisch erwirtschafteten Performance-Fees des Produktspektrums der LAIQON AG.

Hendrik Duncker

IR/PR

LAIQON AG

An der Alster 42

20099 Hamburg

Tel: +49-40-325678-145

Fax: +49-40-325678-99

Mail: ir@laiqon.com