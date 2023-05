EQS-News: splendid medien AG: Ukrainischer Animationsfilm MAVKA - Überraschungserfolg in deutschen Kinos!

EQS-News: splendid medien AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

splendid medien AG: Ukrainischer Animationsfilm MAVKA - Überraschungserfolg in deutschen Kinos!



Köln, 4. Mai 2023 – Der ukrainische Animationsfilm MAVKA – HÜTERIN DES WALDES ist der aktuelle Überraschungserfolg in den deutschen Kinos: Die vorgelagerte Auswertung der Originalfassung hat bereits mehr als 50.000 Besucher nach nur einer Woche in den Kinos begeistert. Der kurzfristig von Splendid Film in Zusammenarbeit mit 24 Bilder angesetzte Kinostart in der ukrainischen Originalfassung mit und ohne deutsche Untertitel sorgte dabei aus dem Stand für massenhaft ausverkaufte Vorstellungen in knapp 70 Locations, was ein Schnitt von 650 Besuchern pro Location am verlängerten Feiertagswochenende eindrucksvoll belegt.

Dabei sorgte der Film nicht nur für volle Kinosäle, sondern auch für ganz besondere und emotionale Kinomomente, wie dem Verleih mehrfache und euphorische Rückmeldungen aus den Kinos bestätigen. Für glückliche Besucher sorgte der Film u.a. in den Cineplex-Kinos in Friedrichshafen, Singen und Reutlingen, deren Leitung sich wie folgt äußerte: „Teilweise waren die Vorstellungen komplett bis auf den letzten Platz ausverkauft – ein Bild, das wir seit Corona bei keinem anderen Film und keiner anderen Einzelvorstellung o.ä. mehr hatten. Wir konnten in viele glückliche Gesichter schauen, egal ob groß oder klein. Einige Mitarbeiter geben Feedback, dass sich viele Gäste bei Ihnen beim Verlassen des Saals bedankten.“

Die zauberhafte Geschichte um MAVKA, die junge Seele des Waldes, die sich zwischen der Liebe zum jungen Musiker Lukash und ihrer Pflicht als Hüterin des Waldes entscheiden muss, ist mit über 1 Millionen Besuchern der erfolgreichste Film aller Zeiten in der Ukraine – trotz aller Widrigkeiten. Neben dem Sensationserfolg im Heimatland selbst sorgte MAVKA auch europaweit bereits für starke Kinoerfolge: Darunter in Frankreich mit inzwischen über 500.000 Besuchern und einem Box Office von über 3,5 Mio. US-Dollar und in Italien mit über 100.000 Besuchern nach dem zweiten Wochenende; in den Niederlanden konnten nach zwei Wochen der Auswertung bereits über 300.000 US-Dollar Box Office gezählt werden. Am vergangenen Wochenende stieg MAVKA in Spanien mit über 50.000 Besuchern in der Top 5 der Kinocharts. Und die Anzeichen für die restlichen europäischen wie auch weltweiten Starts stehen ebenfalls auf Erfolg – auch hierzulande, wo der Film nun bereits am 8. Juni 2023 die Leinwände in der deutschen Synchronfassung erobern wird!



Über Splendid:

Die Splendid Gruppe ist ein mittelständisch geprägter, integrierter Medienkonzern, der vorwiegend im deutschsprachigen Europa und in den Benelux-Ländern agiert. Die Gruppe vermarktet und produziert Filme und Unterhaltungsprogramme im Kino, Home Entertainment und im Fernsehen/SVoD, und erbringt umfangreiche Dienstleistungen für die Film- und Fernsehindustrie mit Schwerpunkten bei der Digitalisierung und Synchronisation.

