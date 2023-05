EQS-News: NEON EQUITY AG diversifiziert Portfolio und plant Aufstockung der Beteiligung an EasyMotionSkin Tec

EQS-News: Neon Equity AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Sonstiges

NEON EQUITY AG diversifiziert Portfolio und plant Aufstockung der Beteiligung an EasyMotionSkin Tec



08.05.2023 / 16:21 CET/CEST

NEON EQUITY AG diversifiziert Portfolio und plant Aufstockung der Beteiligung an EasyMotionSkin Tec Ausbau der Beteiligung an EasyMotionSkin Tec AG auf bis zu 10%

Börsennotierte EasyMotionSkin stellt Hightech-Anzüge mit integrierten EMS-Geräten für Fitness- und Gesundheitsanwendungen her

Aussichtsreiche Wachstumsperspektiven von EasyMotionSkin: u.a. erfolgreiche Übernahme eines EMS-Studiobetreibers und Entwicklungspartnerschaft mit internationalen Automobilhersteller Frankfurt am Main, 08. Mai 2023 - Die NEON EQUITY AG (NEON EQUITY ISIN: DE000A3DW408), ein gründergeführter Investor und Wachstums-Enabler, hat mit der EasyMotionSkin Tec AG vereinbart, die bestehende 3,7%ige Beteiligung bis Ende des vierten Quartals 2023 auf bis zu 10% auszubauen. Die Aktien von EasyMotionSkin werden im Mittelstandssegment m:access der Börse München und an weiteren deutschen Börsenplätzen gehandelt. EasyMotionSkin hat sich „als kleinstes Fitnessstudio der Welt“ auf die Entwicklung und den Vertrieb von EMS-Trainingssystemen für Fitness- und Gesundheitsanwendungen spezialisiert. In einem von Medizinern entwickelten Spezial-Anzug aus Hightech-Fasern sind EMS-Geräte eingebaut und ermöglichen ein ortsunabhängiges, flexibles Training. Das EMS-Gerät stimuliert durch elektrische Impulse die Muskulatur und fördert damit u.a. die Muskelkraft, Beweglichkeit und Muskelregeneration. Im Zuge der Forcierung des Wachstums hat EasyMotionSkin vor wenigen Wochen die Body Club 24 GmbH, ein Betreiber von EMS-Boutique-Studios, erworben. Der Studiobetreiber firmiert nun unter dem Namen EasyMotionSkin BodyClub und arbeitet bereits seit seiner Gründung mit dem EasyMotionSkin-Trainingssystem. EasyMotion Skin bleibt weiterhin Systemlieferant des Franchise-Studiobetreibers und baut mit der Übernahme seine Technologieführerschaft weiter aus. Daneben arbeitet EasyMotionSkin an der stetigen Weiterentwicklung seines Produkts und ist im vergangenen Jahr eine Entwicklungspartnerschaft mit einem internationalen Automobilhersteller eingegangen. Zu den prominenten Kunden des EasyMotionSkin-Anzugs zählt u.a. der deutsche Astronaut Matthias Maurer, der den EMS-Anzug während der ISS-Expedition „Cosmic Kiss“ im Jahr 2021 zu Trainings- und Gesundheitszwecken nutzte. Thomas Olek, CEO und Gründer von NEON EQUITY: „Gesundheits- und Fitnessanwendungen sind in allen Industrienationen stark nachgefragt, weshalb wir unsere Beteiligung an EasyMotionSkin weiter aufstocken werden. Die jüngsten Entwicklungen bei EasyMotionSkin zeigen, dass die Wachstumsperspektiven des Unternehmens sehr aussichtsreich sind. Durch ein sinnstiftendes Produkt im Gesundheitsbereich entspricht das Unternehmen zudem bestens unseren Nachhaltigkeitsanforderungen.“ NEON EQUITY plant weiterhin den diversifizierten Ausbau seines Portfolios und hat erst jüngst eine Beteiligung von rund 9% an der international führenden Bildagentur action press erworben. Der Wert des NEON EQUITY-Portfolios soll mittelfristig auf 400 Mio. Euro ausgebaut werden. Über NEON EQUITY Die NEON EQUITY AG investiert in Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in den Branchen Immobilien, Technologie und Consulting und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Die Portfoliounternehmen richten ihren Fokus auf stark wachsende Zukunftsmärkte mit ESG-Ausrichtung. Mit ihrer IPO-Kompetenz "Made in Germany" verfolgt NEON EQUITY eine börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes. Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

neon@edicto.de

www.neon-equity.com

08.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

