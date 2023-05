Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Sunrise Business bietet mit Operator Connect vollständige Integration der Festnetztelefonie in Microsoft Teams



08.05.2023



Sunrise Business ergänzt das Angebot rund um Business Voice for Microsoft Teams mit der Option Operator Connect.

Operator Connect integriert die Festnetztelefonie als reinen Cloud-Service in Microsoft Teams.

Unternehmen sparen dadurch Kosten (Hardware und Wartung), optimieren ihre Prozesse weiter und profitieren von einer einfacheren Administration der Nutzerinnen und Nutzer. «Mit der Option Operator Connect für Business Voice for Microsoft Teams bieten wir unsere Kundinnen und Kunden zusätzliche Unterstützung für ihren Digital Workplace», sagt Robert Redeleanu, Chief Business Officer von Sunrise. «Die Mitarbeitenden sind einfach über die Cloud auf all ihren mobilen Endgeräten über die Festnetznummer des Unternehms erreichbar, unabhängig davon, wo sie gerade arbeiten.» Unternehmenskunden von Sunrise Business profitieren bereits seit längerem von Business Voice for Microsoft Teams. Diese Lösung stellt sicher, dass die Mitarbeitenden der Unternehmen über ihre Festnetznummer überall auf allen Endgeräten erreichbar sind. Bislang war dies nur mittels Microsoft Direct Routing möglich. Neu bietet Sunrise Business mit der Option Operator Connect einen reinen Cloud-Service an. Dadurch entfallen die bisher erforderlichen Investitionen für die Installation von Hardware. Support aus einer Hand Neben den Kosten für die Hardware sparen sich Unternehmen zudem die Wartungsarbeiten, Updates werden über die Cloud automatisch vorgenommen. Zudem werden neue Nutzerinnen oder Nutzer mit wenigen Klicks im Admin Center von Microsoft Teams freigeschaltet. Sollte dennoch einmal Unterstützung benötigt werden, bietet Sunrise Business dank Managed Services einen 24/7-Telefonsupport sowie Support vor Ort aus einer Hand. Optionen bieten maximale Flexibilität Voraussetzungen, um Business Voice for Microsoft Teams zu nutzen, sind Microsoft 365 Lizenzen (und falls nicht in den Lizenzen integriert ein entsprechendes Phone Add-on von Microsoft) und ein Onboarding-Paket, mit dem die Kunden den passenden Installationsservice von Sunrise Business erhalten. Die Option Work Smart Voice erlaubt Unternehmenskunden bei Bedarf, monatlich die passenden Flatrates individuell für ihre Mitarbeitenden zu buchen. An der Option, die es Unternehmen erlaubt, die Mobilfunknummer in Microsoft Teams einzubinden, arbeitet Sunrise derzeit. Teams Phone Mobile wird in Zukunft auch über Sunrise Business zur Verfügung stehen. Mehr Informationen Pressemitteilung (PDF) Sunrise Media Relations media@sunrise.net 0800 333 000

