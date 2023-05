EQS-News: PREOS Global Office Real Estate & Technology AG mit Fokussierung auf Green Development – Erwerb und Entwicklung ESG-konformer Real Estate Assets

EQS-News: PREOS Global Office Real Estate & Technology AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

PREOS Global Office Real Estate & Technology AG mit Fokussierung auf Green Development – Erwerb und Entwicklung ESG-konformer Real Estate Assets



09.05.2023 / 10:39 CET/CEST

PREOS Global Office Real Estate & Technology AG mit Fokussierung auf Green Development – Erwerb und Entwicklung ESG-konformer Real Estate Assets Frankfurt am Main, 09. Mai 2023 – Der Vorstand der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG („PREOS“, ISIN DE000A2LQ850) hat heute beschlossen, den Fokus der Investitionstätigkeit der PREOS stärker auf den Erwerb und die Entwicklung ESG-konformer Real Estate Assets zu richten. Diese Fokussierung dient der weiteren Forcierung der Nachhaltigkeitsstrategie von PREOS. Zukünftig wird sich PREOS vorrangig auf den Erwerb solcher Real Estate Assets fokussieren, die das Potenzial bieten, einer nachhaltigen Städteentwicklung vor dem Hintergrund des Klima- und demografischen Wandels gerecht werden zu können (sog. Green Development). Dabei kommt sowohl der Erwerb bestehender Bürogebäude mit der Möglichkeit zur ESG-konformen Optimierung der Bestandsgebäude als auch von unbebauten Grundstücksflächen mit ESG-konformen Projektentwicklungsoptionen in Betracht. PREOS wird die hierfür erforderlichen Planungs- und Baumaßnahmen eigenverantwortlich übernehmen und die Projekte mit geeigneten Partnern konzipieren, planen und umsetzen. Beim Green Development sollen u.a. technologische Entwicklungen für saubere Energie oder Software-Lösungen für umweltschonendes Abfallmanagement zum Einsatz kommen. PREOS hat derzeit einige Green Development-Projekte in der Pipeline und erhält diese aus seinem gut ausgebauten Partnernetzwerk. Stephan Noetzel, Vorstand der PREOS: „Als Immobilienunternehmen sehen wir uns in der Verantwortung, uns auf Assets mit hohem ESG-Standard zu fokussieren. Durch das Green Development wollen wir einen Beitrag leisten, um die ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit gemeinsam und nachhaltig lösen zu können.“ Über PREOS Global Office Real Estate & Technology AG Die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ("PREOS") ist ein auf nachhaltige Büroimmobilien fokussierter aktiver Immobilieninvestor im Bereich Green Development. Im Ankauf liegt der Fokus auf ESG-konforme Büroimmobilien mit Entwicklungspotenzialen in deutschen Metropolregionen als auch auf unbebauten Grundstücken, bei denen ESG-Projektentwicklungen in Frage kommen. Wertschöpfung wird durch gezielte Maßnahmen des Asset Managements generiert. Entwickelte Bestandsimmobilien werden im Falle adäquater Verkaufsopportunitäten veräußert. Die Unternehmensstrategie sieht vor, das Portfolio von Immobilien mit ESG-Fokus durch Zukäufe in den kommenden Jahren deutlich zu vergrößern. Die PREOS-Aktie (ISIN DE000A2LQ850) notiert im Freiverkehrssegment m:access der Börse München (PAG.MU) sowie auf Xetra (PAG.DE). Der Firmensitz von PREOS befindet sich in Frankfurt am Main. Pressekontakt: edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Svenja Liebig Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt am Main Telefon +49(0) 69/905505-56 E-Mail: preos@edicto.

