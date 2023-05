IRW-News: Pan American Energy Corp. : Pan American Energy beauftragt Axiom Exploration Group bei Lithiumprojekt Big Mack in Ontario

IRW-PRESS: Pan American Energy Corp. : Pan American Energy beauftragt Axiom Exploration Group bei Lithiumprojekt Big Mack in Ontario

Axiom Exploration Group wird Umsetzung von Explorationsprogramm von Pan American Energy bei Lithiumprojekt Big Mack im Frühling/Sommer 2023 unterstützen

9. Mai 2023 - Calgary (Alberta) / IRW-Press / Pan American Energy Corp. (das Unternehmen oder Pan American) (CSE: PNRG) (OTC PINK: PAANF) (FWB: SS6) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Dienste von Axiom Exploration Group Ltd. (Axiom) hinsichtlich der Umsetzung des Explorationsprogramms 2023 beim Lithiumprojekt Big Mack in Anspruch genommen hat. Die letzten Vorbereitungen für die Durchführung umfassender geochemischer Oberflächenprobennahmen im Projektgebiet sind zurzeit im Gange. Das Programm wurde konzipiert, um die Bohrziele weiter zu verfeinern und zahlreiche kartierte Pegmatitvorkommen an der Oberfläche zu erproben, die bis dato noch nicht auf Lithium analysiert wurden.

Das aus unterschiedlichen Geowissenschaftlern bestehende Team von Axiom, einem in Saskatchewan ansässigen Unternehmen, das sich im Besitz von Mitarbeitern befindet, setzt seine Erfahrung ein, die es in ganz Kanada und mehreren anderen Ländern bei der Erbringung geologischer Dienstleistungen gesammelt hat. Die Explorationsabteilung von Axiom kann eine Erfahrung in mehreren Rechtsprechungen vorweisen und leitet zahlreiche laufende Lithiumprojekte im gesamten Osten Kanadas. Das Personal ist auf die Exploration von Pegmatiten mit seltenen Elementen spezialisiert und die Geowissenschaftler von Axiom sind mit dem aktuellen Know-how der Branche und den erforderlichen Werkzeugen ausgestattet, um zuverlässige und akkurate Daten zu liefern. Die Expertise von Axiom umfasst den anfänglichen Entwurf, den Betrieb und das Management von Grassroots-Explorationsprogrammen bis hin zur Optimierung von fortgeschrittenen Projekten.

Die Arbeiten beim Projekt Big Mack sollen Ende Mai beginnen. Das Programm wird systematische geochemische Probennahmen im gesamten Konzessionsgebiet umfassen, um Gebiete zu definieren, die Mineralisierungen an der Oberfläche beherbergen, und um bekannte Pegmatite zu erproben, die in der Vergangenheit nicht auf Lithium erprobt wurden. Das Unternehmen plant, die kürzlich abgeschlossenen hochauflösenden magnetischen UAV-Daten zu verwenden, um die Beschreibung der Ziele zu unterstützen. Dieses Programm wird vor einem Bohrprogramm durchgeführt werden, das voraussichtlich im Spätsommer beginnen wird.

Explorationsplan

- Abschluss einer detaillierten UAV-Magnetikuntersuchung im Konzessionsgebiet in Zusammenarbeit mit Avalon Advanced Minerals Inc. und der University of Manitoba

- Geophysikalische und Untergrund-3D-Modellierung

- Schürfgrabungen und zusätzliche Probennahmen, um das Potenzial der Lithium- und anderer Seltenmetallmineralisierungen in Verbindung mit den Pegmatiten weiter zu definieren

- Diamantbohrungen zur zusätzlichen Erweiterung des Pegmatits Big Mack entlang des Streichens und in der Tiefe sowie zur Erprobung des Potenzials entlang der Erweiterung zwischen der Zone Eleven und der Zone Sprinkler / 6059 LCT-Pegmatite

Wir freuen uns, eine neue Partnerschaft mit Axiom als Vertragspartner bekannt zu geben, sagte Jason Latkowcer, Chief Executive Officer von Pan American. Durch die Kombination unserer Expertise mit jener von Axiom hoffen wir, das volle Potenzial des Explorationsprogramms 2023 beim Lithiumprojekt Big Mack auszuschöpfen und unserem Ziel, eine Ressource im Konzessionsgebiet zu definieren, einen großen Schritt näher zu kommen. Axiom verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Lithium-Cäsium-Tantal- (LCT)-Pegmatit-Exploration sowie über zahlreiche Mitarbeiter, einschließlich geologischer und geophysikalischer Experten, die intern verfügbar sind. Wir sind davon überzeugt, dass uns diese Partnerschaft die besten Erfolgschancen bietet, und wir können es kaum erwarten, mit der Arbeit zu beginnen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70458/PanAmerican_090523_DEPRcom.001.png

Abb. 1: Konzessionsgebiet des Lithiumprojekts Big Mack im Überblick

Über das Projekt Big Mack

Das Lithiumprojekt Big Mack liegt 2 km östlich der Allwetterstraße Snook Lake Road, etwa 80 km nördlich von Kenora in Ontario. Das Konzessionsgebiet befindet sich in unmittelbarer Nähe (etwa 1,3 km) der Lagerstätte Separation Rapids, Big Whopper von Avalon Advanced Material Inc., die einen nachgewiesenen und angedeuteten Tonnagegehalt von 8,12 Mt mit 1,37 % Li2O aufweist. Das Konzessionsgebiet befindet sich innerhalb einer in Ontario registrierten Abbaukonzession und kann auf eine über 30-jährige Explorationsgeschichte zurückblicken. Das Konzessionsgebiet liegt innerhalb des traditionellen Landnutzungsgebiets der Wabaseemoong Independent Nations (WIN) von Whitedog in Ontario, einer Ureinwohner-Gemeinde, die etwa 35 km südwestlich des Konzessionsgebiets liegt.

Das Konzessionsgebiet beherbergt vier bekannte lithiumhaltige Pegmatite, einschließlich des Pegmatits Big Mack, der Zone Eleven, der Zone Sprinkler und des Pegmatits 6095, von denen angenommen wird, dass sie mit dem Pluton Separation Rapids in Zusammenhang stehen. Sie werden als zonierte LCT-Pegmatite des Typs Complex und des Untertyps Petalit interpretiert. Der Pegmatit Big Mack ist die größte petalithhaltige Masse im Konzessionsgebiet und erstreckt sich über ein Gebiet von 80 mal 225 m. Im Rahmen historischer Bohrprogramme (1998, 1999 und 2001) wurde eine Mineralisierung durchschnitten, die sich entlang eines Streichens von etwa 150 m und bis in eine Tiefe von 75 m erstreckt. Die Lagerstätte ist in der Tiefe und entlang des Streichens weiterhin offen.

Sachkundige Person

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Lynde Guillaume, P.Geo. (Senior Geologist, Axiom), geprüft und genehmigt, die eine sachkundige Person für das Unternehmen gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) ist.

Über Axiom

Axiom ist ein Privatunternehmen, das sich im Besitz von Mitarbeitern befindet, dessen Hauptsitz sich in Saskatoon in Saskatchewan befindet. Axiom wurde im Jahr 2011 gegründet und ist ein vollständiges Beratungsunternehmen, das ein breites Spektrum an technischen Dienstleistungen innerhalb der vier übergreifenden Hauptsparten anbietet: Exploration, Geophysik & Geomatik, Umwelt und Energiedienstleistungen.

Über Pan American Energy Corp.

Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG) (OTC PINK: PAANF) (FWB: SS6) ist ein Explorationsunternehmen, das sich insbesondere auf die Akquisition, Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten in Nordamerika konzentriert, die Batteriemetalle enthalten.

Das Unternehmen hat in Kanada eine Optionsvereinbarung mit Magabra Resources abgeschlossen, wonach es das Recht auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 90 % an dem bohrbereiten Lithiumprojekt Big Mack, 80 km nördlich von Kenora (Ontario) hat. Das Unternehmen verfügt ferner über eine Konzessionsoptionsvereinbarung mit Horizon Lithium LLC, die ihm das Recht auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Lithiumprojekt Horizon im Clayton Valley - Lithiumgürtel Tonopah (Nevada, USA) einräumt.

Um sich für Investoren-Updates zu registrieren, besuchen Sie bitte https://panam-energy.com.

Im Namen des Board of Directors

Jason Latkowcer

CEO & Director

Kontakt

Tel: (587) 885-5970

E-Mail: info@panam-energy.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in diesem Dokument enthaltene Informationen können gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen über die Kommerzialisierung der Technologie und der Patente des Unternehmens. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie erwartet oder es wird erwartet oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder an Aussagen, dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden, zu erkennen. Sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, auf die hier verwiesen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

