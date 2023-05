DAX – Anleger halten vor US-Inflationsdaten zurück.

Das Highlight des Tages sind die US-Inflationszahlen. Sie werden heute Nachmittag veröffentlicht und könnten den Anlegern ein Signal liefern, ob mit einer Zinspause in den USA zu rechnen ist. Fed-Chef Jerome Powell hat dies nach der jüngsten Zinserhöhung nicht ausgeschlossen. Es wird jedoch maßgeblich davon abhängen, ob der Inflationsdruch nachlässt. Wie in den vergangenen Tagen bereits zu beobachten war, halten sich viele Investoren aktuell zurück und warten die Daten ab. Dies spiegelt sich in einem verhaltenen Auftakt beim DAX® wider. Mehr Bewegung gab es bei Einzelwerten. Dafür sorgte eine Fülle von Unternehmensnachrichten.

Continental verbuchte ein Umsatzplus in Q1 von elf Prozent. Der Nettogewinn stieg gleichzeitig um 59,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Autozulieferer bestätigte zudem die Jahresziele. Das kam bei den Investoren gut an. E.On steigerte das EBITDA im ersten Quartal um 30 Prozent gegenüber Q1 2022 und rechnet damit, im Gesamtjahr das obere Ende der Prognosespanne zu erreichen. Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers meldete für Q1 einen Rückgang des EBIT um 30 Prozent. Eines der Ursachen war der erwartet drastische Umsatzeinbruch bei Covid-19-Schnelltests. Die Aktie verlor daraufhin deutlich. United Internet profitierte von der gestiegenen Nachfrage nach Cloud- und Webhosting-Dienstleistungen. Dies sorgte für ein Umsatzplus von 6,6 Prozent. Der hohen Kosten für den Netzausbau belasteten in Q1 jedoch den Gewinn. Die Aktien notiert inzwischen auf dem tiefsten Stand seit Herbst 2012. Elmos Semiconductor, K+S, Rational, Symrise und VW laden zur Hauptversammlung. In diesen Tagen finden zahlreiche Aktionärstreffen statt. Dabei wird unter anderem über die Dividende entschieden. Inhaber von endlos laufenden Hebelprodukten wie Faktor Optionsscheinen, Mini Future und Turbo Open End sollten bedenken, dass es am Tag der Dividendenzahlung zu einer Anpassung der Produktparameter kommt.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.980/16.020/16.140 Punkte Unterstützungsmarken: 15.780/15.860/15.900/15.930 Punkte Der DAX® klopfte zu Handelsbeginn an die Marke von 15.980 Punkte. Im weiteren Verlauf legte der Index jedoch den Rückwärtsgang ein bis 15.920 Punkte ein. Die Luft zwischen 15.960 und 16.020 Punkten ist weiterhin dünn. Ein Ausbruch bedarf eines starken Impulses. Auf der Unterseite findet der Index zwischen 15.860 und 15.880 Punkten. Ein Stimmungsumschwung zeigte sich frühestens unterhalb dieser Zone. In Marktphasen wie aktuell könnten Inline-Optionsscheine eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Bei Inline-Optionsscheine sich zwei Barrieren eingebaut. Werden die beiden Barrieren während der Laufzeit nicht verletzt, erhalten Anleger am Laufzeitende einen fixen Betrag. Andernfalls droht jedoch der Totalverlust. Die unten stehenden Produkte haben untere Barrieren zwischen 11.100 und 14.800 Punkten und obere Barrieren zwischen 16.500 und 16.900 Punkten. Je enger die Bandbreite, um so riskanter ist das Produkt. Der Inliner mit Barrieren bei 13.900 und 16.900 Punkten notiert bei EUR 6,59. Werden die beiden Barrieren nicht berührt, erhalten Anleger am Laufzeitende im Juli EUR 10. Wird eine Barriere verletzt verfällt das Papier wertlos. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 05.04.2023 –10.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 11.05.2016 – 10.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB6Q17 186,96 11.750 20.000 15.12.2023 DAX® HC4VFY 272,22 12.500 30.000 15.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.05.2023; 09:50 Uhr Inline Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Barriere in Pkt. obere Barrier in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC3KQD 3,25* 14.000 16.500 21.07.2023 DAX® HC64YZ 4.76* 14.800 16.800 21.07.2023 DAX® HC4LSY 6,59* 13.900 16.900 21.07.2023 DAX® HC4LMT 7,55* 11.100 16.900 21.07.2023 *max. Rückzahlung am Laufzeitende EUR 10; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.05.2023; 09:50 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise Inline-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Funktionsweisen der HVB Produkte

