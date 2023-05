Vor den Verbraucherpreisdaten für April aus den USA dürfte der Dax am Mittwoch weiterhin kaum vom Fleck kommen. Endgültigen April-Inflationsdaten aus Deutschland liefern indes keine Impulse, da sie die vorläufigen bestätigten.

An einem weiteren Handelstag mit zahlreichen Quartalsberichten signalisierte der X-Dax eine Stunde vor dem Börsenstart für den deutschen Leitindex ein Miniminus von 0,03 Prozent auf 15.950 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls kaum verändert erwartet.

Anleger warten gespannt auf US-Inflation

Die US-Verbraucherpreise stehen laut der Helaba im Fokus, da die US-Notenbank Fed in der vergangenen Woche zwar eine Pause im Zinserhöhungszyklus angedeutet, es zugleich aber vermieden hatte, Zinssenkungen anzukündigen. Da für die künftigen Zinsentscheidungen ein datenabhängiger Ansatz verfolgt werde und der jüngste Arbeitsmarktbericht erneut solide ausgefallen sei, was gegen forcierte Zinssenkungserwartungen spreche, "müsste sich das Inflationsbild weiter entspannen", um die "sehr ausgeprägten Spekulationen" über Zinssenkungen zu untermauern, hieß es.

Die Experten der UBS etwa gehen davon aus, dass die Inflation "immer noch zu hoch ist, um sich damit wohl zu fühlen". Eine von vielen erhoffte Lockerung sehen auch sie gleichwohl noch in weiter Ferne - und damit auch einen Grund für Anleger, wieder verstärkt ins Risiko zu gehen. Damit könnte es weiterhin so bleiben, dass die 16 000er Marke eine zu hohe Hürde für den Dax bleibt, dieser aber um die 15 700 Zähler gestützt wird.

Nach Einschätzung der Commerzbank meiden Anleger das Risiko auch wegen des befürchteten Zahlungsausfalls der US-Regierung. Auch nach einem Treffen mit hochrangigen Republikanern und Demokraten im Weißen Haus ist bei den Gesprächen über eine höhere Schuldenobergrenze nach wie vor kein Durchbruch in Sicht.

Einzelwerte im Überblick

Ein deutlicheres vorbörsliches Plus verbuchten die Anteile des Chemikalienhändlers Brenntag. Dieser meldete einen geringeren Rückgang des operativen Quartalsgewinns als erwartet und bestätigte seine Jahresziele. Das sollte laut Händlern die Aktie stützen, die sonst eher durch aktivistische Investoren getrieben werde.

Kosten für den Umbau der Diagnostik sowie für eine Neuaufstellung des Robotikgeschäfts belasteten dagegen den Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers im zweiten Geschäftsquartal, was die Aktie vorbörslich drückte.

Evotec, die tags zuvor aus dem MDax herausgenommen wurden, da der Pharma-Wirkstoffforscher aufgrund einer Cyberattacke seinen Jahresbericht nicht hatte rechtzeitig vorlegen können, ziehen nun wegen einer Partnerschaft Aufmerksamkeit auf sich. Auf Tradegate reagierten sie mit deutlichen Gewinnen.

Die zwischen der US-Tochter Just - Evotec Biologics und der amerikanischen Tochter des Schweizer Pharmakonzerns Novartis Sandoz vereinbarte Zusammenarbeit führt unmittelbar zu einer Vorabzahlung in zweistelliger Millionenhöhe. Hinzu kommen unter anderem künftige Zahlungen in Höhe von 640 Millionen US-Dollar, die vom erfolgreichen Entwicklungsfortschritt abhängen

USA mit leichten Verlusten

Die US-Börsen sind nach dem recht stabilen Wochenauftakt am Dienstag wieder ins Minus gerutscht. Fundamental zu begründen ist die Vorsicht der Anleger mit den zur Wochenmitte anstehenden Inflationsdaten. Sie gelten als wichtigste Orientierungsgröße für die Zinspolitik der Notenbank Fed.

Der Dow Jones Industrial büßte 0,17 Prozent auf 33.561,81 Punkte ein. Am Montag war der Leitindex wie bereits am Freitag von seiner 21-Tage-Durchschnittslinie ausgebremst worden. Sie gilt bei technisch orientierten Anlegern als Gradmesser für den kurzfristigen Trend und leistet aktuell Widerstand. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,46 Prozent auf 4.119,17 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,68 Prozent auf 13.201,11 Punkte.

Auch in Asien Verluste

In Asien haben die Aktienmärkte am Mittwoch nachgegeben. Der japanisch Leitindex Nikkei 225 gab kurz vor Handelsende 0,30 Prozent nach. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai büßte knapp ein Prozent ein. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong gab der Hang-Seng-Index im späten Handel 0,6 Prozent nach.

Renten

Bund-Future 135,22 +0,06%

Devisen: Euro legt vor US-Inflationszahlen leicht zu

Der Euro ist am Mittwoch im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0970 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0959 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte richtet sich die Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten auf US-Konjunkturdaten. Die Regierung veröffentlicht am Nachmittag neue Inflationsdaten. Von der Entwicklung hängt der kurzfristige Kurs der amerikanischen Notenbank Federal Reserve mit ab.

Nach der jüngsten Zinssitzung hatte Fed-Chef Jerome Powell die Möglichkeit einer Zinspause angedeutet, nachdem die Leitzinsen seit März 2022 stark angehoben wurden. Powell stellte jedoch auch klar, noch entschiedener gegen die hohe Inflation vorzugehen, falls dies erforderlich sein sollte.

Euro/USD 1,0970 0,07

USD/Yen 135,27 0,03

Euro/Yen 148,38 0,10

Ölpreise geben leicht nach - US-Inflationszahlen im Blick

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 76,89 US-Dollar. Das waren 55 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung fiel um 49 Cent auf 73,22 Dollar.

An den Finanz- und Rohstoffmärkten richten sich die Blicke zur Wochenmitte auf Inflationszahlen aus den USA. Die Daten dürften den kurzfristigen Kurs der US-Notenbank Fed mitbestimmen. Die starken Zinsanhebungen der Fed seit März 2022 haben an den Ölmärkten ihre Wirkung nicht verfehlt. Sie gelten als einer der wichtigsten Gründe für die teils deutlichen Preisabschläge in den vergangenen Wochen und Monaten.

Experten verbinden den entschlossenen Inflationskampf der Fed mit konjunkturellen Risiken bis hin zu der Gefahr einer Rezession. Ein wirtschaftlicher Abschwung geht in der Regel mit einer deutlich schwächeren Nachfrage nach Erdöl, Benzin und Diesel einher.

Brent 76,91 -0,53 USD

WTI 73,19 -0,52 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 218 (217) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 34 (33) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE KONSUM REIT AUF 8 (10) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SCHAEFFLER AUF 7,10 (7,30) EUR - 'HOLD'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR EVONIK AUF 27 (28) EUR - 'OVERWEIGHT'

- WDH/JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR K+S AUF 27 (29) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR AIRBNB AUF 140 (155) USD - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ENEL AUF 7,30 (7,20) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'

- UBS SENKT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 110 (115) PENCE - 'BUY'

- WDH/BAADER BANK SENKT IDORSIA AUF 'REDUCE' (ADD) - ZIEL 8,4 (13,5) CHF

- WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR SWISSCOM AG AUF 540 (505) CHF - 'VERKAUFEN'

- WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR HSBC AUF 800 (775) PENCE - 'OUTPERFORM'

Termine Unternehmen

06:30 CHE: Lonza, Q1 Zahlen

06:30 FRA: Alstom, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Dufry, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Sunrise, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Lanxess, Q1-Zahlen (13.00 Call)

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q2-Zahlen (7.30 h Pk, 8.30 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Eon, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Evotec, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Synlab, Q1-Zahlen

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Brenntag, Q1-Zahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Ahold Delhaize, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Salzgitter, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Compugroup Medical, Q1-Zahlen

07:30 DEU: 1&1, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q1-Zahlen

07:30 DEU: United Internet, Q1-Zahlen

07:30 ITA: Telecom Italia, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Asos plc, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Tui, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Hawesko, Q1-Zahlen

08:00 DEU: OHB, Q1-zahlen

08:30 DEU: Continental, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Volkswagen, Hauptversammlung, Berlin

10:00 DEU: Rational, Hauptversammlung, Augsburg

10:00 DEU: K+S, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Elmos Semiconductor, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Symrise, Hauptversammlung, Holzminden

10:00 CHE: Swatch, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Heidelberg Materials, Q1-Zahlen

11:00 DEU: Dussmann Group, Jahres-Pk, Berlin

19:00 USA: Entwicklerkonferenz Google I/O, Mountain View

22:05 USA: Walt Disney, Q2-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DEU: KfW, Q1-Zahlen

DNK: Vestas, Q1-Zahlen

ITA: Tod's, Q1-Zahlen

JPN: Toyota Motor, Jahreszahlen

NOR: Storebrand, Q1-Zahlen

Termine Konjunktur

POL: Zentralbank, Zinsentscheidung

ROU: Zentralbank, Zinsentscheidung

06:30 NLD: Industrieproduktion 03/23

07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 03/23 (vorläufig)

08:00 DEU: Verbraucherpreise 04/23 (endgültig)

08:00 DEU: Fleischersatz und Fleisch: Produktion und Konsum, Jahr 2022

08:30 HUN: Verbraucherpreise 04/23

09:00 AUT: Industrieproduktion 03/23

10:00 ITA: Industrieproduktion 03/23

11:00 GRC: Verbraucherpreise 04/23

11:00 GRC: Industrieproduktion 03/23

14:30 USA: Verbraucherpreise 04/23

14:30 USA: Realeinkommen 04/23

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

Sonstige Termine

09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zu Beihilfen Deutschlands für Lufthansa wegen Corona

10:30 DEU: Tag der Immobilienwirtschaft 2023 des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA) u.a. mit Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck, Bundesbauministerin Klara Geywitz, Bundesjustizminister Marco Buschmann, Friedrich Merz (Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion) und Maja Göpel (Expertin Nachhaltigkeitstransformationen)

11:30 DEU: Pk Commerzbank zur Vorstellung ihrer Studie: "Wirtschaft nach der Zeitenwende - Wie resilient ist der deutsche Mittelstand?», Frankfurt/M.

13:00 DEU: Bundestag, Plenum mit Regierungsbefragung von Bundesarbeitsminister Heil und Verkehrsminister Wissing, Berlin

15:30 DEU: Bundeswirtschaftsminister Habeck, Keynote beim Tag der Immobilienwirtschaft in Berlin

DEU: Bund-Länder-Gipfel zu Flüchtlingskosten, Hannover/Berlin

Redaktion onvista/dpa-AFX