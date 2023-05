Die meist gehandelten Produkte: DAX und Autobauer im Fokus der Anleger

Die Anleger setzen weiterhin mit hohen Hebeln auf Kursbewegungen bei den Indizes. Die Verbraucherpreisdaten aus Deutschland waren, wie von den Analysten erwartet. Daher öffnete der DAX® leicht im Plus, notiert aber weiterhin unter der 16000er Marke. Heute vor Marktbeginn in den USA werden dort ebenfalls die Verbraucherpreisindex-Daten veröffentlicht. Hier wird erwartet, dass sich die Daten im Gegensatz zum Vormonat verbessern werden. Gegebenenfalls können gute Daten für neue Impulse sorgen.

K.o-Optionscheine auf den Titel der Volkswagen AG erfreuen sich großer Beliebtheit. Neuigkeiten zum Austausch der Führung der IT-Tochter Cariad machen derzeit Schlagzeilen. Bei den Faktor-Long-Optionsscheinen ist die BMW AG gefragt. Zum alten Hoch der Aktie ist noch etwas Platz.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC5QNT 3,93 15911,50 Punkte 15558,289337 Punkte 40,54 Open End S&P 500 ® Put HB9GHD 1,27 4114,90 Punkte 4245,979296 Punkte 29,71 Open End NASDAQ 100 ® Put HB9GGH 2,18 13201,114003 Punkte 13374,187614 Punkte 55,85 Open End Volkswagen AG Call HC5M2E 0,80 127,56 EUR 119,923818 EUR 16,04 Open End Dow Jones ® Call HC6JNJ 5,69 33517,00 Punkte 32958,538941 Punkte 51,70 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.05.2023; 11:25 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC66V1 5,33 15900,00 Punkte 15600 Punkte 29,90 06.06.2023 DAX ® Call HB83FD 7,28 15900,00 Punkte 16000 Punkte 21,82 12.09.2023 DAX ® Call HC0XQ7 7,44 15900,00 Punkte 16500 Punkte 21,31 12.12.2023 DAX ® Put HB4P4Q 7,09 15900,00 Punkte 16600 Punkte 22,41 13.06.2023 DAX ® Call HC0XPU 16,03 15900,00 Punkte 15200 Punkte 9,93 12.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.05.2023; 12:10 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Long HC4YCJ 16,97 15904,50 Punkte 15638,505926 Punkte 25 Open End DAX ® Long HC01N6 25,13 15904,50 Punkte 15426,065804 Punkte 15 Open End DAX ® Short HC2915 1,48 15904,50 Punkte 16752,605266 Punkte -10 Open End DAX ® Short HC65NK 14,47 15904,50 Punkte 16275,174811 Punkte -25 Open End BMW AG Long HB9CZH 17,63 108,09 EUR 65,251752 2 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.05.2023; 12:20 Uhr

