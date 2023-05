Allianz beschließt neues Aktienrückkaufprogramm

Europas größter Versicherungskonzern Allianz SE (ISIN: DE0008404005) gibt ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 1,5 Mrd. Euro bekannt. Das Programm soll Ende Mai 2023 starten und spätestens bis 31. Dezember 2023 abgeschlossen sein. Der DAX-Konzern wird die gekauften Aktien einziehen.

Allianz wird die Ergebnisse zum ersten Quartal 2023 am 12. Mai 2023 veröffentlichen.

Die Allianz wurde am 5. Februar 1890 ins Handelsregister am Amtsgericht Berlin eingetragen. 1949 wurde der Unternehmenssitz nach München verlegt. Mit über 159.000 Mitarbeitern werden 122 Mio. Kunden in über 70 Ländern betreut.

