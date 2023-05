BECHTLE - Quartalsergebnis gut genug für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends?

Bechtle AG - WKN: 515870 - ISIN: DE0005158703 - Kurs: 42,550 € (XETRA)

Bechtle erzielt im 1. Quartal einen Umsatz von €1,54 Mrd (VJ: €1,38 Mrd, Analystenprognose: €1,53 Mrd), ein EBT von €79,7 Mio (VJ: €74,0 Mio, Prognose: €78,9 Mio) und einen Nettogewinn von €56,9 Mio (VJ: €52,9 Mio). Quelle: stock3 Börsen-Live-Ticker

In der Vorbörse reagiert die Aktie mit einem leichten Anstieg. Aber nachdem es an Tagen mit Quartalsergebnissen bei den Anteilen von Bechtle fast schon "traditionell" zu deutlichen Ausschlägen in beide Richtungen gekommen ist, dürfte es sich hierbei nur um eine erste Tendenz handeln.

Wichtiger ist die zugrundeliegende Tendenz der letzten Wochen. Und hier hatte der Wert mit einem Doppeltop bei 44,24 EUR im April den übergeordneten Aufwärtstrend unterbrochen und war damit zugleich an der Hürde bei 43,57 EUR gescheitert.

Nach einer kurzen Abwärtsbewegung oszilliert der Kurs seit Monatsanfang um die kurzfristige Aufwärtstrendlinie nach Norden und versucht dabei, sich wieder über dem Supportbereich bei 41,48 - 41,77 EUR zu behaupten. Sollte die Aktie über der Zone verbleiben, könnte es heute zu einem Anstieg bis 43,57 EUR kommen. Das nächste Kaufsignal wäre dagegen bei Kursen über 44,24 EUR aktiv.

Sollte der Wert dagegen die Korrekturphase der letzten Tage mit einem Bruch der Unterstützung bei 41,48 EUR fortsetzen, könnte es direkt zu einem Abverkauf an den Support bei 39,17 EUR kommen. Auf diesem Niveau sollte sich der Aufwärtstrend seit Jahresbeginn allerdings fortsetzen können.

Bechtle Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)