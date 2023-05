HelloFresh - Stabilisierung …

… gewinnt an Konturen. Auf diesen einfachen Nenner lässt sich die charttechnische Ausganglage der Hellofresh-Aktie derzeit bringen. Doch der Reihe nach: Auf den scharfen Kursverfall von 100 EUR bis auf unter 20 EUR binnen eines Jahres folgte seither eine Stabilisierungsphase. In der hohen Zeitebene – auf Monatsbasis – spiegelt sich letzteres exemplarisch wider. So startete das Papier im Januar und Februar mit zwei „inverted hammer“-Formationen in das neue Jahr. Im März prägte der Titel dann einen lehrbuchmäßigen „Hammer“ aus. An den beschriebenen Kerzen-Trendwendemustern können Anlegerinnen und Anleger den laufenden Gezeitenwandel ablesen. Was aus charttechnischer Sicht noch fehlt, ist ein Spurt über die jüngsten Monatshochs bei 27,55/28,45 EUR (siehe Chart). Gelingt der diskutierte Befreiungsschlag, dann mutierte die o. g. charttechnische Stabilisierung zu einer abgeschlossenen Bodenbildung. Aus deren Höhe ergibt sich dann ein rechnerisches Anschlusspotenzial von mindestens 7 EUR bzw. ein Kursziel von rund 35 EUR. Von Indikatorenseite wird der laufende Stimmungsumschwung ebenfalls bestätigt. Hervorheben möchten wir die positiven Divergenzen seitens MACD und RSI auf Wochenbasis. Beide Indikatoren signalisieren also einen reifen (Abwärts-)trend.

HelloFresh (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart HelloFresh

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

