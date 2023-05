Lamar Advertising zahlt eine konstante Dividende an die Investoren

Das amerikanische Werbeunternehmen Lamar Advertising Co. (ISIN: US5128161099, NASDAQ: LAMR) schüttet eine Quartalsdividende von 1,25 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre aus. Die Auszahlung erfolgt am 30. Juni 2023 (Record day: 19. Juni 2023).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 5,00 US-Dollar als reguläre Dividende ausbezahlt. Beim derzeitigen Börsenkurs von 95,38 US-Dollar (Stand: 10. Mai 2023) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 5,24 Prozent. Im Februar 2023 wurde die Quartalsdividende von 1,20 US-Dollar auf 1,25 US-Dollar erhöht.

Lamar Advertising ist 1902 gegründet worden und ist eine der größten Agenturen im Bereich Außenwerbung in Nordamerika. Der Firmensitz befindet sich in Baton Rouge, Louisiana. Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2023 erzielte der Konzern einen Umsatz von 471,3 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 451,4 Mio. US-Dollar), wie am 4. Mai 2023 berichtet wurde. Der Nettogewinn betrug 76,2 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 92,2 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 1,04 Prozent im Plus (Stand: 10. Mai 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 9,65 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de