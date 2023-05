ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Knorr-Bremse auf 'Kaufen' - Fairen Wert auf 78 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Knorr-Bremse nach Zahlen zum ersten Quartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 65 auf 78 Euro angehoben. Der Lkw- und Zugbremsenhersteller habe einen guten Jahresauftakt hingelegt, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der deutlich über Umsatz erzielte Auftragseingang erhöhe den Auftragsbestand weiter und verbessere die Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung. Ein gewisser Ausgleich für eine mögliche Verlangsamung des Lkw-Geschäfts in der Europäischen Union oder in Nordamerika werde von der Erholung in China kommen./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2023 / 10:21 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2023 / 10:32 / MESZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------