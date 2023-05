DAX dümpelt weiter seitwärts. Nordex verliert deutlich.

Der DAX® hat seine Wohlfühlzone zwischen 15.680 und 16.000 Punkte gefunden und aktuell gibt es scheinbar nichts, was den Index aus dieser Range bewegen könnte. Der Terminkalender für heute ist dünn. Die Verhandlungen um eine Erhöhung der Schuldenobergrenze in den USA wurde auf nächste Woche verschoben. Bei Einzelwerten zeigten sich in der ersten Handelsstunde jedoch teils deutliche Kursaufschläge.

Allianz präsentierte für Q1 Zahlen und übertraf dabei die Erwartungen der Marktteilnehmer. Der Windanlagenbauer Nordex leidet weiterhin an den gestiegenen Rohstoffkosten. Zwar meldete das Unternehmen ein Umsatzplus von rund 30 Prozent. Allerdings weitete sich der Verlust auf 215 Millionen Euro aus. Der Hersteller von Antriebstechnologien Vitesco Technologies hat im ersten Quartal rote Zahlen geschrieben. Ursache war unter anderem die Reorganisation zum Jahreswechsel. Am Ziel, Gewinn und Umsatz dieses Jahr zu steigern, hält das Management dennoch fest. Alle drei Aktien starteten jedoch mit einem teils deutlichen Kursabschlag. Dürr, HelloFresh und Hensoldt laden heute zur Hauptversammlung. In diesen Tagen finden zahlreiche Aktionärstreffen statt. Dabei wird unter anderem über die Dividende entschieden. Inhaber von endlos laufenden Hebelprodukten wie Faktor Optionsscheinen, Mini Future und Turbo Open End sollten bedenken, dass es am Tag der Dividendenzahlung zu einer Anpassung der Produktparameter kommt. Heute ist dies unter anderem bei BMW und Heidelberg Materials der Fall.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.910/15.960/16.000/16.020 Punkte Unterstützungsmarken: 15.680/15.780/15.800/15.835/15.850 Punkte Der DAX® startete mit einem Sprung auf 15.900 Punkte. Allerdings fehlten einmal mehr die Anschlusskäufe. So gab der Index die anfänglichen Gewinne zum Teil wieder ab. Es führt aktuell kein Weg aus dem Seitwärtstrend zwischen 15.680 und 16.000 Punkte. Kleinere Rücksetzer werden gekauft und sobald sich der Index der 16.000 Punktemarke nähert, verlieren die Bullen den Mut. In Marktphasen wie aktuell könnten Inline-Optionsscheine eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Bei Inline-Optionsscheine sich zwei Barrieren eingebaut. Werden die beiden Barrieren während der Laufzeit nicht verletzt, erhalten Anleger am Laufzeitende einen fixen Betrag. Andernfalls droht jedoch der Totalverlust. Die unten stehenden Produkte haben untere Barrieren zwischen 11.100 und 14.800 Punkten und obere Barrieren zwischen 16.500 und 16.900 Punkten. Je enger die Bandbreite, um so riskanter ist das Produkt. Der Inliner mit Barrieren bei 13.900 und 16.900 Punkten notiert bei EUR 6,95. Werden die beiden Barrieren nicht berührt, erhalten Anleger am Laufzeitende im Juli EUR 10. Wird eine Barriere verletzt verfällt das Papier wertlos. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 12.04.2023 –12.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 13.05.2016 – 12.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB6Q17 187,27 11.750 20.000 15.12.2023 DAX® HC4VFY 271,60 12.500 30.000 15.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.05.2023; 09:40 Uhr Inline Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Barriere in Pkt. obere Barrier in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC3KQD 4,23* 14.000 16.500 21.07.2023 DAX® HC64YZ 5,47* 14.800 16.800 21.07.2023 DAX® HC4LSY 7,43* 13.900 16.900 21.07.2023 DAX® HC4LMT 8,23* 11.100 16.900 21.07.2023 *max. Rückzahlung am Laufzeitende EUR 10; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.05.2023; 09:40 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise Inline-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

