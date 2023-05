EQS-Adhoc: sdm SE beschließt Barkapitalerhöhung um bis zu 10 % des Grundkapitals und zu einem Festpreis von EUR 4 je Aktie

EQS-Ad-hoc: sdm SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

sdm SE beschließt Barkapitalerhöhung um bis zu 10 % des Grundkapitals und zu einem Festpreis von EUR 4 je Aktie München, 12. Mai 2023. Der Vorstand der sdm SE (ISIN: DE000A3CM708) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 3.456.060,00 unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals um bis zu EUR 345.606,00 durch Ausgabe von bis zu 345.606 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie ("Neue Aktien") zu erhöhen. Die Neuen Aktien werden zu einem Festpreis von EUR 4,00 je Aktie ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft wurde gemäß §§ 203 Abs. 1, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2023 gewinnanteilsberechtigt. Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung von bis zu EUR 1.382.424,00 (brutto) soll zur teilweisen Finanzierung der Mehrheitsbeteiligung an der IWSM Industrie- und Werkschutz Mundt GmbH genutzt werden. Die Transaktion wird von Andreas Wegerich als Lead Bookrunner begleitet. Kontakt für Rückfragen

Fabian Lorenz // Tel. +49 221 29 83 15 88 // M: investor@s-d-m.de Kontakt allgemein

sdm SE // Traubinger Straße 1 // 81477 München // M: kontakt@s-d-m.de // T: +49 (0) 89 552 91 15 0 // www.sdm-se.de Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von Aktien der sdm SE noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von Aktien der sdm SE dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist. Bitte informieren Sie sich über derartige Beschränkungen und halten diese ein! Interessierte Anleger sind allein dafür verantwortlich, die potenziellen Chancen und Risiken einer Investition in Aktien der sdm SE zu analysieren, abzuwägen und zu bewerten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Fakten, sondern beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Managements der sdm SE und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten, die teilweise außerhalb des Einflussbereichs der sdm SE liegen. Die tatsächliche zukünftige Geschäftsentwicklung der sdm SE kann (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von den hier getätigten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.



