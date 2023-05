EQS-News: STEMMER IMAGING: Hauptversammlung beschließt Dividende von insgesamt 3,00 EUR je Aktie

EQS-News: STEMMER IMAGING AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Puchheim, 16. Mai 2023

Prof. Dr. Isabell Welpe in den Aufsichtsrat gewählt Puchheim, 16. Mai 2023 – Die STEMMER IMAGING AG (ISIN DE000A2G9MZ9 / WKN A2G9MZ) hat am vergangenen Freitag in virtueller Form ihre ordentliche Hauptversammlung abgehalten. Die Hauptversammlung wurde über das Aktionärsportal des Unternehmens via Livestream übertragen. Dabei konnten erstmals die Aktionärinnen und Aktionäre auch im virtuellen Format die Aktionärsrechte in vollem Umfang während der Veranstaltung ausüben. Die Aktionärinnen und Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten nutzten die Gelegenheit, ihre Fragen zu stellen, die der Vorstand ausführlich beantwortete. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagenen Beschlüssen mit großer Mehrheit zu. Die Hauptversammlung hat den Vorschlag zur Ausschüttung einer Dividende von insgesamt 1,00 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie für das Geschäftsjahr 2022 angenommen (Vorjahr: 0,75 EUR je Aktie). Zusätzlich stimmte sie der Ausschüttung einer Sonderdividende in Höhe von 2,00 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie zu. Damit werden insgesamt 19.500.000,00 EUR aus dem Bilanzgewinn der STEMMER IMAGING AG ausgeschüttet. Im Rahmen einer Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat wurde Prof. Dr. Isabell Welpe als Nachfolgerin von Prof. Dr. Constanze Chwallek in den Aufsichtsrat gewählt. Frau Prof. Dr. Chwallek hatte ihr Mandat mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung 2023 niedergelegt und ist aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. CEO Arne Dehn und Aufsichtsratsvorsitzender Klaus Weinmann bedankten sich bei Frau Prof. Dr. Chwallek für den wichtigen Beitrag, den sie im abgelaufenen Jahr zur Weiterentwicklung des Unternehmens geleistet hat. Arne Dehn, CEO der STEMMER IMAGING AG, äußerte sich erfreut über das positive Ergebnis der Hauptversammlung: "Wir freuen uns über das Vertrauen unserer Aktionärinnen und Aktionäre und werden auch in Zukunft alles daransetzen, den Erfolg des Unternehmens fortzuführen und für eine stabile und attraktive Rendite zu sorgen." In der Abstimmung waren rund 5,5 Mio. Aktien vertreten, was einem Anteil von 85,0 % des Grundkapitals entspricht. Die Abstimmungsergebnisse sowie weitere Informationen stehen unter www.stemmer-imaging.com im Bereich Investoren zur Verfügung. Über das laufende Geschäftsjahr und die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2023 wird die Gesellschaft mit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen am 10. August 2023 berichten. Über STEMMER IMAGING STEMMER IMAGING ist der international führende Partner für Bildverarbeitungstechnologie. Für industrielle und nicht-industrielle Anwendungen vereint unser Angebot ein umfangreiches Handelssortiment mit hoher Expertise und wertsteigernden Services. Zusätzlich entwickeln wir Subsysteme für bestimmte Aufgabenstellungen. Seit über 35 Jahren unterstützen wir unsere Kunden dabei, eine führende Rolle in ihren Märkten einzunehmen – auch im europäischen Ausland und in Lateinamerika. Kontakt:

