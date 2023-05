Original-Research: sdm SE (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: sdm SE - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu sdm SE Unternehmen: sdm SE ISIN: DE000A3CM708 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 15.05.2023 Kursziel: EUR 8,40 (bislang EUR 6,70) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA Fundamentale Neubewertung nach Übernahme von IWSM Durch die Übernahme der IWSM Industrie- und Werkschutz Mundt GmbH steigt die sdm-Gruppe mit mehr als 750 Mitarbeitern in die Gruppe der Top 20 der Sicherheitsdienstleister in Deutschland auf. Angesichts des Umsatzzuwachses und der von uns ab 2024e erwarteten Synergieeffekte ist eine fundamentale Neubewertung der sdm-Aktie erforderlich. In Verbindung mit einem von uns erwarteten, anhaltend positiven Newsflow heben wir unser aus einem dreistufigen Discounted-Cashflow-Entity-Modell (Primärbewertungsmethode) ermitteltes Kursziel auf EUR 8,40 (Base-Case-Szenario) von bislang EUR 6,70 je Aktie an. Best- und Worst-Case-Werte einer Monte-Carlo-Szenarioanalyse liegen zwischen EUR 7,70 (10%-Quantil) und EUR 9,80 (90%-Quantil) je Aktie. Damit ergibt sich eine erwartete Kursperformance (ohne Einbeziehung der zwischenzeitlich vereinnahmten Dividenden) von 96,3%; wir bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der sdm SE. Durch die Übernahme der IWSM Industrie- und Werkschutz Mundt GmbH aus dem rheinischen Frechen erweitert sdm die regionale Präsenz um die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Hessen. Nach Angaben des Vorstands soll IWSM - wie schon die im Januar übernommene RSD Rottaler Sicherheitsdienst - eigenständig weiterentwickelt werden, die Ertragslage aber soll durch die Nutzung von Skaleneffekten und einen gemeinsamen Auftritt bei der Neukundengewinnung, insbesondere von Großaufträgen, verbessert werden. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27009.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558 / +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °