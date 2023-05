Tagesausblick für 17.05.: DAX lustlos seitwärts. Windanlagenbauer gefragt

Stillstand am Aktienmarkt. Weder der DAX® noch CAC®40 oder EuroSTOXX®50 rührten sich heute signifikant von der Stelle. Neben den anhaltenden Diskussionen um die Erhöung der Schuldenobergrenze in den USA drückten heute die Wirtschaftsdaten aus China. Sowohl die Industrieproduktion als auch die Einzelhandelsumsätze blieben deutlich hinter den Erwartungen der Experten zurück und schüren Zweifel an einer deutlichen konjunkturellen Erholung.

An den Anleihemärkten zeigte sich ein zweigeteiltes Bild. Die Renditen 2-jähriger europäischer und US-amerikanischer Staatspapiere stagnierten auf dem Niveau des Vortags. 10jährige Staatsanleihen kamen hingegen etwas unter Druck und die Renditen zogen mehrheitlich an. Diese Entwicklung hinterließ auch bei den Edelmetallen Spuren. So gaben die Notierungen von Gold, Palladium und Silber gegenüber dem Vortag leicht nach. Der Goldpreis droht unter die Marke von 2.000 US-Dollar zu fallen. Der Ölpreis präsentierte sich hingegen stabil.

Unternehmen im Fokus Bei den Einzelwerten setzte Siemens Energy den gestern wieder aufgenommenen Aufwärtstrend fort und markierte ein neues 52-Wochenhoch. Meldungen zufolge erwägt Delta Airlines den Kauf von sogenannten Wide-Body-Flugzeugen der Modelle A350 und A330neo von Airbus. Die Aktie von Bayer stabilisiert sich aktuell knapp unter der 200-Tage-Durchschnittslinie. Die schwachen Q1-Zahlen sind also langsam verdaut. Die Deutsche Post hat bei der Bundesnetzagentur einen Antrag zur vorzeitigen Erhöhung des Briefportos gestellt. Gestern fiel die Reaktion auf die Zahlen von Encavis noch verhalten aus. Heute startete die Aktie kräftig durch und knackte die Widerstandsmarke von EUR 16,15. Infineon plant den Kauf des KI-Spezialisten Imagimob. Dies kam bei den Anlegern gut an. Nordex profitierte von positiven Analystenkommentaren. Morgen melden unter anderem Cisco Systems, Commerzbank, Grand City, Munich Re. und Siemens (finale) Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Aixtron, CompuGroup, Credit Agricole, Deutsche Bank, E.On, Fresenius, Kion, LEG Immobilien, MorphoSys, Stratec und Vonovia laden zur Hauptversammlung. In diesen Tagen finden zahlreiche Aktionärstreffen statt. Dabei wird unter anderem über die Dividende entschieden. Anleger, für die eine nachhaltige Dividende wichtig ist, sollten einen Blick auf den UC European Dividend Stars Index werfen. Der UC European Dividend Stars Index beinhaltet die Aktien von bis zu 30 europäischen Unternehmen, die in den zurückliegenden zehn Jahren stets ihre Dividende erhöht oder zumindest stabil gehalten haben. Zudem müssen die Unternehmen an den relevanten Anpassungstagen eine Dividendenrendite von mindestens 2,5 Prozent aufweisen. Darüberhinaus meldet der europäische Automobilverband ACEA Daten zu den Pkw-Neuzulassungen im April. Damit rücken Automobilhersteller wie BMW, Mercedes-Benz, Renault, Stellantis und VW in den Fokus. Wichtige Termine Federal Reserve’s Bostic, Goolsbee speak on economy

Euro Zone-Inflation

United States-Housing Stats

ECB Vice President de Guindos speaks

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.950/15.970/16.000/16.020 Punkte Unterstützungsmarken: 15.680/15.780/15.800/15.835/15.870 Punkte Nach kurzzeitigen Ausschlägen zu Handelsbeginn pendelte der DAX® im weiteren Verlauf zwischen 15.870 und 15.960 Punkten. Wie an dieser Stelle bereits häufiger besprochen, bremst die 16.000 Punktemarke bisher alle Bemühungen der Bullen aus. Eine nachhaltige Erholung startet frühestens oberhalb dieses Levels. Bis auf weiteres sollten Anleger somit ein waches Auge auf die Unterstützungszone rund um 15.870 Punkte haben. Kippt der Index unter diese Linie droht ein Rücksetzer bis 15.840 oder gar 15.800 Punkte. Das Pendeln in einer engen Range hält das Volatilitätsbarometer für den DAX®, den VDAX® new weiterhin auf einem extrem niedrigen Niveau. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weiter steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 19.04.2023 –16.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 17.05.2016 – 16.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB6Q17 188,26 11.750 20.000 15.12.2023 DAX® HC4VFY 274,24 12.500 30.000 15.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.05.2023; 17:25 Uhr Call-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC0XP9 30,97 13.300 12.12.2023 DAX® HC0XQ2 9,73 16.000 12.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.05.2023; 17:25 Uhr Put-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC1AYL 6,16 15.500 12.12.2023 DAX® HC37PA 12,75 17.000 12.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.05.2023; 17:25 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Der Beitrag Tagesausblick für 17.05.: DAX lustlos seitwärts. Windanlagenbauer gefragt erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).