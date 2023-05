Altria kündigt Dividende an

Der amerikanische Tabakkonzern Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, NYSE: MO) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,94 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Ausbezahlt wird die nächste Dividende am 10. Juli 2023 (Ex-Dividenden-Tag: 14. Juni 2023).

Auf das Jahr hochgerechnet schüttet die Altria Group 3,76 US-Dollar an ihre Aktionäre aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 45,07 US-Dollar (Stand: 18. Mai 2023) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 8,35 Prozent. Nach Firmenangaben wurde die Dividende in den letzten 53 Jahren 57-Mal angehoben, zuletzt im August 2022 um 4,4 Prozent auf den aktuellen Betrag. Seit dem Jahr 1928 wird eine Dividende ausgeschüttet.

Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2023 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz in Höhe von 5,72 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 5,89 Mrd. US-Dollar), wie am 27. April 2023 mitgeteilt wurde. Der operative Gewinn lag bei 2,76 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,88 Mrd. US-Dollar). Die Altria Group aus Richmond, im US-Bundesstaat Virginia, ist einer der weltweit größten Tabakkonzerne. Im Jahr 2008 wurde Philip Morris International von der Gruppe als eigenständiges Unternehmen abgespalten. Altria ist mit knapp 9,6 Prozent der Anteile der größte Einzelaktionär des belgischen Brauereikonzerns AB InBev.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 1,41 Prozent im Minus (Stand: 18. Mai 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 80,93 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de