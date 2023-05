DEERE - Guter Quartalsbericht, Aktie in Korrekturphase

Deere & Co. - WKN: 850866 - ISIN: US2441991054 - Kurs: 370,520 $ (NYSE)

Mit der Aktie von Deere war in diesem Jahr aus Anlegersicht nichts zu holen. Bereits seit dem vierten Quartal 2022 bestimmt eine Korrekturphase das Kursgeschehen. Bringen die Quartalszahlen neue Impulse?

Sehen lassen kann sich der Bericht in jedem Fall. So verzeichnete Deere gegenüber dem Vorjahresquartal große Sprünge bei Umsatz und Gewinn. Die Erlöse verbessereten sich von 13,37 auf 17,39 Mrd. USD, was einem Plus von 30 % entspricht. Der Gewinn legte sogar um 36 % auf 2,86 Mrd. bzw. 9,65 USD je Aktie zu. Analysten hatten nur mit Erlösen von 14,76 Mrd. USD und einem Gewinn je Aktie von 8,53 USD gerechnet.

Aufgrund der sehr guten Ergebnisse in den ersten beiden Quartalen des Geschäftsjahres 2022/23 sieht das Managment sich in der Lage, die Jahresprognose anzuheben. Der Nettogewinn soll nun eine Spanne zwischen 9,25 und 9,50 Mrd. USD erreichen nach zuvor 8,75 bis 9,25 Mrd. USD.

CEO John C. May kommentiert: "Wie die hervorragenden Ergebnisse des Unternehmens im zweiten Quartal zeigen, profitiert Deere weiterhin von günstigen Marktbedingungen und einem sich verbessernden Betriebsumfeld. Uns hilft auch die solide Umsetzung unserer Geschäftspläne durch unsere Mitarbeiter, Händler und Lieferanten. Sie leisten hervorragende Arbeit, um die Nachfrage nach unseren Produkten zu decken und Kunden bedienen. Obwohl Einschränkungen in der Lieferkette weiterhin eine Herausforderung darstellen, sehen wir weitere Verbesserungen."

Analysten erwarten im laufenden Jahr einen Gewinnsprung um 26,5 % auf 9,0 Mrd. USD. Der Konsens dürfte also etwas steigen. Die Deere-Aktie ist aber schon auf Basis der bisherigen Schätzungen mit KGVs um die 12 alles andere als teuer.

Intakter Korrekturtrend

Wie bereits bei Vorstellung des Berichts für das erste Quartal, gilt aus charttechnischer Sicht aktuell aber einmal mehr: Die Aktie steckt in einer ausgeprägten Korrekturphase fest. Die Widerstandszone knapp unter 450 USD hat es in sich. Erst darüber wäre langfristig der Weg frei. Ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Bullen, aber mehr auch nicht: Das neue Jahrestief in dieser Woche führte zu einem schnellen Konter der Bullen. Diese müssten nun dranbleiben und die Aktie über die sinkenden EMAs 50 und 200 wie auch über den kurzfristigen Abwärtstrend und die Marke von 401,90 USD führen. Das wird alles andere als einfach.

Fazit: Charttechnisch ist die Aktie von Deere aktuell ein Problemkind, fundamental durchaus ansprechend bewertet. Anleger, die bereits jetzt kaufen möchten, sollten für Auftockungen in jedem Fall tiefere Zukäufe einplanen oder eine Besserung des Chartbilds abwarten.

Jahr 2021/22 2022/23e* 2023/24e* Umsatz in Mrd. USD 47,92 54,34 56,51 Ergebnis je Aktie in USD 23,98 30,33 31,93 Gewinnwachstum 26,48 % 5,28 % KGV 15 12 12 KUV 2,3 2,0 1,9 PEG 0,5 2,2 Dividende je Aktie in USD 4,28 4,78 5,01 Dividendenrendite 1,16 % 1,29 % 1,35 % *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Deere-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)