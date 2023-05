Original-Research: pferdewetten.de AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: pferdewetten.de AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu pferdewetten.de AG Unternehmen: pferdewetten.de AG ISIN: DE000A2YN777 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 19.05.2023 Kursziel: 19,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA; Nils Scharwächter Wie erwartetet verhaltener Start ins neue Jahr - Shop-Eröffnungen im April und Mai zeigen deutliche Beschleunigung Die pferdewetten.de AG hat am 16. Mai Zahlen für die Entwicklung der ersten drei Monate des Geschäftsjahres veröffentlicht, die im Rahmen unserer Erwartungen ausfielen. Zudem wurde am Nachmittag auf CONNECT hierzu ein Conference Call abgehalten. Top Line zeichnet gemischtes Bild: Insgesamt befand sich der Umsatz (NGR) mit 4,9 Mio. Euro im Rahmen unserer Erwartungen (5,1 Mio. Euro). Das Stammgeschäft Pferdewette lag vom Spielvolumen (150,1 Mio. Euro) zwar leicht unter dem Niveau von Q1/22 (-2,8% yoy), konnte aber aufgrund einer leicht verbesserten Nettomarge das Umsatzvolumen mit 4,6 Mio. Euro halten. Der Bereich Sportwette-Online verzeichnete einen deutlichen Rückgang des Spielvolumens auf 2,9 Mio. Euro (Vorjahr 7,7 Mio. Euro), was im Wesentlichen auf die Umstellung des Partners für Online-Werbung in Q1 zurückzuführen ist. Gleichzeitig verbesserte sich die Marge aufgrund der zunehmenden Nutzung der eigenen Wettplattform signifikant um 280 BP auf 6,4%. Insgesamt liegt der Umsatz mit 0,2 Mio. Euro (VJ: 0,3 Mio. Euro) hier aber noch auf einem im Verhältnis zur Pferdewette niedrigen Niveau. Dies gilt auch für den Bereich Sportwette-Retail, der in Q1/23 einen Umsatz von 0,1 Mio. Euro beisteuerte und im Vorjahr noch keine Vergleichszahlen aufweist. Wesentlicher KPI zu diesem Zeitpunkt ist die Eröffnung von Retail Shops. Hier lag die Entwicklung mit zehn Neueröffnungen in Q1 und insgesamt 20 Shops zum Quartalsende unter der ursprünglichen Planung (aus 2022) von 27 Neueröffnungen. Die Entwicklung im April bis Mitte Mai zeigt jedoch eine deutliche Beschleunigung. So wurden im April 16 und bis zum 15. Mai bereits acht neue Shops eröffnet, also insgesamt deutlich mehr als in den neun Monaten davor. Sollte sich diese Dynamik fortsetzen, erscheint das Ziel, bis zum Jahresende mit 114 Standorte operativ tätig zu sein, realisierbar. Ergebnis und Cashflow deutlich negativ: Das EBITDA war in Q1/23 mit -1,0 Mio. erwartungsgemäß negativ, was auf die Anlaufverluste der neuen Geschäftsbereiche zurückzuführen ist. Die anhaltend negative Ergebnisentwicklung hinterlässt deutliche Spuren bezüglich der Entwicklung der Nettoverschuldung. Zwar liegt der Bestand an liquiden Mitteln mit 13,0 Mio. Euro über dem Wert vom 31.12. von 11,5 Mio. Euro, allerdings ist hier die in Q1 begebene Wandelanleihe i.H.v. 5 Mio. Euro einbezogen. Zudem muss bei den liquiden Mittel wie auch bei anderen Glückspielanbietern die Einlage der Kundengelder berücksichtigt werden (31.03.2023: 13,3 Mio. Euro). Entsprechend ist die Nettoliquidität auch durch einen stichtagsbedingten Working Capital-Effekt in Q1 deutlich zurückgegangen, was u.E. auch die erfolgreiche Aufstockung der Wandelanleihe auf 8 Mio. Euro im April erklären dürfte. Fazit: Wie das Unternehmen in der Berichterstattung selber betont, ist aktuell weiterhin Geduld beim Investment Case gefordert. Unsere Prognosen haben bereits für 2023 ein Übergangsjahr antizipiert. Die Umsatz- und Ergebnisperspektiven in den neuen Geschäftsfeldern erachten wir weiterhin als attraktiv, weshalb wir unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 19,00 Euro bestätigen. 