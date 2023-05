STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - EUWAX Trends: Lufthansa vor DAX-Rückkehr

Trends im Handel

1. Discount-Call-Optionsschein auf Deutsche Lufthansa (WKN MB1MQS)

Die Lufthansa-Aktie erholte sich in den letzten 12 Monaten von den Kursrückschlägen während der Corona-Pandemie. Im Jahresvergleich steht ein Kursplus von 41% zu Buche. Dank den Kursgewinnen schnuppert die größte deutsche Airline an einer Rückkehr in den DAX, aus dem sie 2020 abstieg. Experten der Deutschen Bank halten eine Wiederaufnahme bereits im Juni für möglich. Heute steigt die Lufthansa-Aktie um 1,45% auf 9,75 Euro. Stuttgarter Derivateanleger realisieren ihre Gewinne und verkaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf die Lufthansa.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Puma (WKN MB5WT8)

Vor dem letzten Bundesligaspieltag steht Borussia Dortmund vor Rekordmeister Bayern München auf Platz 1 und hat damit die Meisterschaft in der eigenen Hand. Das beflügelt auch Puma, den Ausrüster der schwarz-gelben Mannschaft. Die Aktie des deutschen Sportartikelherstellers klettert um 0,5% auf 47,07 Euro aufwärts. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf Puma überwiegend gekauft.

3. Knock-out-Call auf Gerresheimer (WKN HC41W2)

Die Aktie des Düsseldorfer Verpackungsspezialisten Gerresheimer setzt ihre Kursrallye fort. Diese brachte in den letzten sechs Monaten ein Kursplus von 50% ein. Heute geht es nochmals um 2,18% auf 103,30 Euro nach oben. Verschiedene Analysten stufen die Aktie auf buy und geben ein durchschnittliches Kursziel von 114,52 Euro an. Ein Knock-out-Call auf Gerresheimer wird heute rege gehandelt.

Euwax Sentiment Index

Am Freitag erreichte der DAX sein neues Allzeit-Hoch mit 16.331 Punkten. Heute scheint der deutsche Leitindex nach dem kleinen Kursfeuerwerk eine Verschnaufpause einzulegen. Aktuell steht er bei 16.251 Punkten mit 0,13% im Minus. Die Anleger warten ab, welche Richtung der DAX nun einschlagen wird. In den nächsten Tagen werden verschiedene Konjunkturdaten veröffentlicht, die neue Impulse geben können. Der Stimmungsindikator Euwax Sentiment pendelt um die Null-Linie, aktuell stehen -5 Punkte auf der Kurstafel.

Börse Stuttgart auf Youtube:

Discount-Zertifikate erfreuen sich bei den Anlegern seit vielen Jahren großer Beliebtheit. Kein Wunder, kann man mit den “Rabattpapieren” in Seitwärtsmärkten und schwachen Börsenphasen eine attraktive Rendite erzielen. Aber was lohnt sich mehr - ein Discountzertifikat oder die Direktanlage in den Basiswert, also z.b. eine Aktie? Dies hat der Deutsche Derivate Verband in seiner aktuellen Discount-Studie untersucht. Das Ergebnis verrät Christian Vollmuth, geschäftsführender Vorstand beim DDV, im Interview.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=TTeVa42BGKE

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)