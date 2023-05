DAX stabilisiert sich oberhalb von 16.200. Banken und Versorger fester

Die Bullen haben zum Auftakt in die neue Woche den Fuss vom Gas genommen. So startete der DAX® wenig verändert in den Handelstag. Der Fokus der Investoren richtet sich weiterhin auf den Schuldenstreit in den USA. Ob US-Präsident Joe Biden und die Republikaner dieser Hängepartie heute ein Ende bereiten (können), ist weiterhin offen. Unter den Einzelwerten waren in der ersten Handelsstunde unter anderem die beiden Versorger E.On und RWE sowie Bankaktien wie Commerzbank und Deutsche Bank gefragt. Im Tagesverlauf werden noch einige Reden von Notenbänkern erwartet, die den Märkten möglicherweise Impulse geben könnten.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 16.300/16.330/16.350/16.430 Punkte Unterstützungsmarken: 15.880/16.050/16.160/16.230 Punkte Nach einem schwachen Start bügelte der DAX® die Verluste zwar fast wieder aus. Auf Stundenbasis wurde der Aufwärtstrend dennoch verletzt. Neue Kaufimpulse sind frühestens oberhalb des Kreuzwiderstands von 16.300 Punkten zu erwarten. Unterstützung findet der Index aktuell bei 16.230 Punkten. Kippt der Index unter das Level, droht ein Rücksetzer bis 16.160 Punkten. In Marktphasen wie diesen könnten Inline-Optionsscheine eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Bei Inline-Optionsscheine sich zwei Barrieren eingebaut. Werden die beiden Barrieren während der Laufzeit nicht verletzt, erhalten Anleger am Laufzeitende einen fixen Betrag. Andernfalls droht jedoch der Totalverlust. Die unten stehenden Produkte haben untere Barrieren zwischen 11.100 und 14.800 Punkten und obere Barrieren zwischen 16.800 und 17.000 Punkten. Je enger die Bandbreite, um so riskanter ist das Produkt. Der Inliner mit Barrieren bei 13.900 und 16.900 Punkten notiert bei EUR 5,97. Werden die beiden Barrieren nicht berührt, erhalten Anleger am Laufzeitende im Juli EUR 10. Wird eine Barriere verletzt verfällt das Papier wertlos. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 25.04.2023 –22.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 23.05.2016 – 22.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB6Q17 190,14 11.750 20.000 15.12.2023 DAX® HC4VFY 279,88 12.500 30.000 15.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.05.2023; 11:00 Uhr Inline Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Barriere in Pkt. obere Barrier in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC64ZL 6,19* 15.000 17.000 21.07.2023 DAX® HC64YZ 4,63* 14.800 16.800 21.07.2023 DAX® HC4LSY 5,97* 13.900 16.900 21.07.2023 DAX® HC4LMT 6,62* 11.100 16.900 21.07.2023 *max. Rückzahlung am Laufzeitende EUR 10; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.05.2023; 11:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise Inline-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag DAX stabilisiert sich oberhalb von 16.200. Banken und Versorger fester erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).