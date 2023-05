Die meistgehandelten Produkte: Hohe Hebel bei DAX-Hebelprodukten.

Der DAX® startet heute wieder mit negativem Vorzeichen in den Handel. Um die 16.200-Punkte-Marke scheint der Indexkurs Unterstützung zu finden. Nach dem stärkeren Kursanstieg der letzten Woche legt der deutsche Leitindex eine Verschnaufpause ein. Bei den K.o-Optionscheinen und Optionscheinen sind Papiere auf den DAX® weiterhin gefragt. Während bei den K.o-Optionsscheinen weiterhin vermehrt die Put-Seite bespielt wird, setzen Investoren bei Optionscheinen auf Calls. Das Volatilitätsbarometer für den DAX®, den VDAX® new liegt weiterhin auf einem extrem niedrigen Niveau. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weiter steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt.

Bei den Faktor-Optionscheinen nutzen Investoren den Rücksetzer und kaufen sich günstig in Titel ein, welche heute stärkere Kursrücksetzer verzeichneten. Das meiste Volumen bestand dabei auf Scheine der Rheinmetall AG. Trotz positiver Neuigkeiten um die Zusammenarbeit mit dem ukrainischen Staatskonzern Ukroboronprom gab die Aktie heute etwas nach. Auch bei der Infineon AG kam es bei Marktöffnung zu stärkeren Rücksetzern. Diese konnte der Titel aber fast wieder aufholen. Ein möglicher Grund für den Kursverlust dürfte der Konzernabschied von Frau Constanze Hufenbecher sein. Aktuell ist sie die einzige Frau im Vorstand und noch bis April 2024 bei dem Unternehmen tätig. Bei der LVMH SE Aktie geht es heute auch etwas zurück. Seit über einem Jahr kennt diese Titel nur eine Richtung. Dies sehen Anleger als Chance und kaufen reduzierte Faktor-Long-Optionscheine, um weiter am Kursanstieg zu verdienen.