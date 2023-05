EQS-Adhoc: WR Wohnraum AG beschließt Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlage durch vollständige Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020/II sowie des Genehmigten Kapitals 2022/I

EQS-Ad-hoc: WR Wohnraum AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

WR Wohnraum AG beschließt Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlage durch vollständige Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020/II sowie des Genehmigten Kapitals 2022/I Kempten (Allgäu), den 23. Mai 2023 – Der Vorstand der WR Wohnraum AG, Kempten, (ISIN: DE000A2P8KF6 , WKN: A2P8KF) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter vollständiger Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020/II sowie des Genehmigten Kapitals 2022/I um EUR 315.876,00 auf EUR 2.150.000,00 durch Ausgabe von 315.876 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Sacheinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. Die neuen Aktien sind ab dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem die Kapitalerhöhung im Handelsregister eingetragen wird, gewinnberechtigt. Als Sacheinlage sollen 2.779.709 Aktien an der G11 Unternehmensverbund AG mit Sitz in Salzburg, Österreich, in die WR Wohnraum AG eingebracht werden. Die Sachkapitalerhöhung soll zeitnah umgesetzt werden. Über die WR Wohnraum AG Die WR Wohnraum AG kauft und verwaltet Wohnimmobilien insbesondere in kleinen und mittleren Städten sowie deren Umland, vor allem in Süddeutschland. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf Bestandsimmobilien in wirtschaftlich starken Städten und Regionen, insbesondere auch solchen, die wirtschaftlich und strukturell unabhängig von großen Metropolregionen sind. Die WR Wohnraum AG ist seit 2020 im Freiverkehr an der Börse München gelistet. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: WR Wohnraum AG Harald Kutschera Beethovenstraße 18, D-87435 Kempten Tel.: +49(0) 831 930 6076-0, Fax +49(0)831 930 6076-9 h.kutschera@wohnraum.ag



