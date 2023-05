Ingredion kündigt Dividende an

Der amerikanische Konzern Ingredion Inc. (ISIN: US4571871023, NYSE: INGR) zahlt am 25. Juli 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,71 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre. Record date ist der 3. Juli 2023.

Damit schüttet der Konzern auf das Jahr gerechnet 2,84 US-Dollar an die Investoren aus. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 111,40 US-Dollar (Stand: 22. Mai 2023) bei 2,54 Prozent. Im September 2022 erfolgte eine Anhebung der Dividende um 9 Prozent.

Ingredion mit Sitz in Westchester, Illinois, beschäftigt rund 12.000 Mitarbeiter und geht auf die im Jahr 1906 gegründete Firma Corn Products International zurück. Das Unternehmen produziert Inhaltsstoffe für natürliche Süßungsmittel, Stärken und weitere Nahrungsmittelbestandteile. Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 2,14 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,89 Mrd. US-Dollar), wie am 3. Mai 2023 berichtet wurde. Der Nettogewinn betrug 191 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 130 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 13,75 Prozent im Plus (Stand: 22. Mai 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 7,43 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de