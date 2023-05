DAX sackt unter 16.000 Punkte. ifo-Index schwächer als erwartet.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.980/16.000/16.090/16.200/16.235 Punkte Unterstützungsmarken: 15.750/15.850/15.910 Punkte

Der DAX® brach kurz nach Handelsstart kräftig ein und stabilisiert sich zunächst bei rund 15.910 Punkten. „Never catch a falling knife“ lautet eine Börsenweisheit. Ehe neue Long-Positionen eingegangenen werden, könnte es ratsam sein, eine Stabilisierung abzuwarten. Zwischen 15.850 und 15.910 Punkten findet der Index eine breite Unterstützungszone, die nun getestet werden dürfte. Solange diese Range nicht verletzt wird, besteht die Chance auf eine Gegenbewegung bis 15.980/16.000 Punkte und im weiteren Verlauf bis 16.090 Punkte. Sinkt der Index hingegen unter 15.850 Punkte, droht eine weitere Verkaufswelle bis 15.750 Punkte. Die unteren Barrieren der unten beschriebenen Inline-Optionsscheine sind aktuell noch nicht in Gefahr. Sie liegen zwischen 11.100 und 14.800 Punkten. Mit der jüngsten Konsolidierung weitete sich der Abstand zu den oberen Barrieren aus. Sie liegen zwischen 16.800 und 17.000 Punkten. Je enger die Bandbreite, um so riskanter ist das Produkt. Der Inliner mit Barrieren bei 13.900 und 16.900 Punkten notiert bei EUR 7,58. Werden die beiden Barrieren nicht berührt, erhalten Anleger am Laufzeitende im Juli EUR 10. Wird eine Barriere verletzt, verfällt das Papier wertlos.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)